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В Steam проходят сразу несколько распродаж: серия Total War, Terraria, GTFO и другие проекты с большими скидками

Распродажи — это всегда хорошо и никогда не поздно.
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Steam вместе со своими партнёрами продолжает радовать игроков «вкусными» игровыми предложениями. Сегодня речь пойдёт сразу о трёх распродажах, каждая из которых одна другой краше: с большими скидками можно приобрести игры серии Total War, а также проекты издательств Team17 и HumbleGames.

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Предложений много, но мы, по традиции, упомянем в рамках данного материала лишь некоторые субъективно наиболее привлекательные из них.

  • Total War Three Kingdoms за 1 244 рубля (скидка 50 %);
  • Total War Attila за 467 рублей (скидка 75 %);
  • Worms WMD за 249 рублей (скидка 75 %);
  • Worms Armageddon за 87 рублей (скидка 75 %);
  • The Escapists 2 за 184 рубля (скидка 75 %).

Распродажа Team 17 завершится 18 мая, а распродажи HumbleGames и Total War — 17 мая.

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