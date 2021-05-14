В Steam проходят сразу несколько распродаж: серия Total War, Terraria, GTFO и другие проекты с большими скидками
Steam вместе со своими партнёрами продолжает радовать игроков «вкусными» игровыми предложениями. Сегодня речь пойдёт сразу о трёх распродажах, каждая из которых одна другой краше: с большими скидками можно приобрести игры серии Total War, а также проекты издательств Team17 и HumbleGames.
реклама
Предложений много, но мы, по традиции, упомянем в рамках данного материала лишь некоторые субъективно наиболее привлекательные из них.
- Total War Three Kingdoms за 1 244 рубля (скидка 50 %);
- Total War Attila за 467 рублей (скидка 75 %);
- Worms WMD за 249 рублей (скидка 75 %);
- Worms Armageddon за 87 рублей (скидка 75 %);
- The Escapists 2 за 184 рубля (скидка 75 %).
Распродажа Team 17 завершится 18 мая, а распродажи HumbleGames и Total War — 17 мая.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила