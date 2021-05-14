Steam вместе со своими партнёрами продолжает радовать игроков «вкусными» игровыми предложениями. Сегодня речь пойдёт сразу о трёх распродажах, каждая из которых одна другой краше: с большими скидками можно приобрести игры серии Total War, а также проекты издательств Team17 и HumbleGames.

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Предложений много, но мы, по традиции, упомянем в рамках данного материала лишь некоторые субъективно наиболее привлекательные из них.

Total War Three Kingdoms за 1 244 рубля (скидка 50 %);

Total War Attila за 467 рублей (скидка 75 %);

Worms WMD за 249 рублей (скидка 75 %);

Worms Armageddon за 87 рублей (скидка 75 %);

The Escapists 2 за 184 рубля (скидка 75 %).

Распродажа Team 17 завершится 18 мая, а распродажи HumbleGames и Total War — 17 мая.