Динамичный и кровавый трейлер игрового процесса Shadow Warrior 3
Несмотря на то, что Shadow Warrior 3 пока не имеет точной даты выхода, его разработчики не останавливаются, а даже наоборот — увеличивают темпы предпродажной подготовки. Сегодня, например, нашему вниманию представили очередной геймплейный трейлер, местом действия которого стала локация под названием Motoko’s Thunderdome.
реклама
В нижеуказанном видеоролике продемонстрирован богатый арсенал вооружения героя, специальные приспособления и даже способности, которые с чистой совестью можно назвать магическими. Естественно, ничто и никто нашему персонажу не ровня.
реклама
По сюжету Shadow Warrior 3, нам предстоит повернуть вспять запущенный (хотелось бы верить, что случайно) Ло Вангом и Орочи Зиллой процесс уничтожения мира. Релиз игры должен состояться на PC и консолях в этом году, но когда точно, увы, неизвестно. Надеемся, что разработчики прольют свет на эту ненужную тайну в рамках E3 2021.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила