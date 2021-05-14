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Динамичный и кровавый трейлер игрового процесса Shadow Warrior 3

По-другому в Shadow Warrior и быть не могло.
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Несмотря на то, что Shadow Warrior 3 пока не имеет точной даты выхода, его разработчики не останавливаются, а даже наоборот — увеличивают темпы предпродажной подготовки. Сегодня, например, нашему вниманию представили очередной геймплейный трейлер, местом действия которого стала локация под названием Motoko’s Thunderdome.

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В нижеуказанном видеоролике продемонстрирован богатый арсенал вооружения героя, специальные приспособления и даже способности, которые с чистой совестью можно назвать магическими. Естественно, ничто и никто нашему персонажу не ровня.

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По сюжету Shadow Warrior 3, нам предстоит повернуть вспять запущенный (хотелось бы верить, что случайно) Ло Вангом и Орочи Зиллой процесс уничтожения мира. Релиз игры должен состояться на PC и консолях в этом году, но когда точно, увы, неизвестно. Надеемся, что разработчики прольют свет на эту ненужную тайну в рамках E3 2021.

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