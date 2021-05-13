Организаторы выставки E3 2021, которая пройдёт в этом году исключительно в онлайн-формате, рассказали, как они собираются создавать для игроков ощущение, что они действительно находятся на важном мероприятии. Для онлайн-мероприятия это возможно сделать только с помощью специально обустроенных сайта с приложением — собственно, так оно и будет.

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Начиная с 7 июня доступ к сайту и приложению получит пресса, она и на реальной E3 всегда имела возможность заранее получить всю нужную информацию от разработчиков. Все остальные пользователи смогут посетить портал начиная с 12 июня — именно тогда откроется его публичная версия для всех желающих. А вот там уже появится всё интересное.

реклама We’re still adding to the big list of all the places you’ll be able to watch #E32021 but today we’re stoked to drop some news about our E3 app & online portal which will feature our live broadcast, online booths for exhibitors, & more! 👀https://t.co/3KD2KiX0CU — E3 (@E3) May 13, 2021

Игроки смогут путешествовать по виртуальным стендам, своеобразным «хабам», где разработчики будут выкладывать все материалы по своим проектам. Зоне отдыха для посетителей место тоже найдётся — правда, не совсем понятно, как она будет реализована. Разумеется, увиденное на виртуальных стендах разрешат обсудить на форумах для посетителей.

Организаторы E3 2021 из ESA подготовят на портале большой раздел с личными настройками пользователя, а также раздел с таблицей лидеров. На последнем посетители смогут выставлять напоказ собранное и заработанное на выставке виртуальное добро. Видимо, речь идёт о цифровом аналоге «мерча», коим посетители реальной E3 всегда затаривались под завязку.

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На портале E3 2021 будут практически беспрерывно вестись трансляции от разработчиков, которые, впрочем, на сторонних сервисах тоже разрешат посмотреть. Прежде всего, на YouTube и Twitch. Напомним, виртуальная версия E3 2021 должна пройти в период с 12 по 15 июня, регистрация на выставку откроется уже в этом месяце и она будет бесплатной.