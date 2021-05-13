Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Total War Warhammer III: масштабные баталии в премьерном видео игрового процесса

Колдовство, ярость и острые мечи.
+
65% скидки в Ситилинке, смотри
1660 за 60 000р - новые цены на видеокарты
2Tb Toshiba дешево в Ситилинке

Как и было обещано, сегодня Sega совместно с Creative Assembly устроили премьеру игрового процесса Total War Warhammer III. Хотя это было и необязательно, ведь перед нами лишь финальная часть трилогии, а не полностью новая игра, но всё равно приятно. В нижеуказанном видео продемонстрировано сражение армии Кислева и демонических армий Кхорна. Данные фракции предпочитают разный стиль ведения боя, что и отражено в премьерном видеоролике.

реклама

анонсы и реклама
75" 7680 x 4320 Samsung дешевле чем ты думаешь
Распродажа 16Gb 4600MHz DDR 4 - смотри скидку
240Gb Kingston дешевле 3000р в Ситилинке
1Tb HDD на распродаже в Регарде
Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь
32Gb DDR 4 2933MHz Kingston с большой скидкой
10Tb WD за 60 990р - новые цены на харды

К сожалению, разработчики не поделились точной датой выхода Total War Warhammer III: ожидайте игру в конце текущего года.

реклама

Напомним, что по сюжету финальной части трилогии нам предстоит отправиться в Царство Хаоса, где решится судьба вселенной. Заявлена кульминация сюжета и новые крупные локации. В общем, фанатам этого фэнтезийного ответвления серии Total War обязательно понравится.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

sega creative assembly total war warhammer 3 total war warhammer iii
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Организаторы E3 2021 рассказали, каким образом грядущая онлайн-выставка будет имитировать реальную
+
Total War Warhammer III: масштабные баталии в премьерном видео игрового процесса
+
Перспективный PS5-эксклюзив Ratchet & Clank Rift Apart отправился в печать
1
На следующей неделе в Epic Games Store раздадут секретную игру
3
Критики высоко оценили Mass Effect Legendary Edition
23
Humble Bundle выпустила Heal Covid-19 — набор с играми, программами, книгами и комиксами
+
Sega в ближайшие пять лет намеревается создать «суперигру»
4

Интересные материалы

Игровой компьютер до 120 тысяч рублей: май 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
3 мая 2021 21
Деньги вперед: главные игры мая 2021 года
5 мая 2021 75
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 6700 XT: непоколебимый во всем
1 мая 2021 26
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090
12 мая 2021 41
Обзор игровой мыши ASUS ROG Gladius III
3 мая 2021 51
Битва процессоров: Core i3-10100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
7 мая 2021 32

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090
41
Сравнительный обзор кулеров IFX-14 , Asus Triton 88 , Dark Rock Pro 4
116
Как избежать обмана при покупке б/у ноутбука с рук
37
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 3 3100 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
8
Wolfenstein Youngblood: тестирование четырех поколений видеокарт
6
Тесты iOS 12.5.3 (16H41) на iPhone 5s (A1530)

Сейчас обсуждают

DOaG
20:49
Тссс! Крысика заманили в лабиринт и "ведут", не спугните! P.S. Я про событие "Мишка в Рейкъявике-2".
Польские художники будут получать 4% от стоимости каждого SSD, а также ноутбука, смартфона и ПК
Олекс Алекс
20:49
Новый титул - Илон повелитель коинов
Илон Маск обрушил курс биткоина, отказавшись принимать криптовалюту при оплате машин Tesla
Adam_Zero
20:49
У меня как раз есть пара старых ноутов на Кор2Дуо.
Как избежать обмана при покупке б/у ноутбука с рук
fynjy_2005
20:48
Intel вставил и забыл! )))))))))))))))
Без ручной настройки платы на чипсете Intel B560 могут снизить производительность CPU до 50%
Олекс Алекс
20:48
Мля, ну че у них с неймингом? Посмотрели бы в сторону Qualcomm. Где тоже не все гладко, но хотя бы более менее понятно к какому классу относится чип
MediaTek представила продвинутый чип среднего класса Dimensity 900 с поддержкой 5G
Владимир Ван
20:47
С модами такое учудить не велика заслуга. Не уверен, но думаю, что можно соорудить мод, при помощи которого можно изначально попасть в пустой Скайрим, и чем такой мод будет хуже того, что юзал этот......
Игрок в Skyrim за месяц уничтожил абсолютно всех NPC и остался на карте один
ахахах
20:43
пендосы патом воспретили хохлам его китайцам продавать,типо те все секреты моторов украдут там.Чертежи мрии то узкоглазые купили у хохлов.Все наработки СССР продали хохлы
Остров невезения: производству чипов на Тайване могло нанести урон аварийное отключение электропитания
sop18
20:43
Так кулеры продаются с родными вертушками, а не с "эталонными" вентиляторами. Тестить нужно с тем, что есть, с родными
Сравнительный обзор кулеров IFX-14 , Asus Triton 88 , Dark Rock Pro 4
sop18
20:38
И еще пример того, как современные процессоры что AMD, что Intel дошли до своих пределов и стали кипящими чайниками. Еще немного и воздушные кулеры перестанут справляться. Уже не справляются с разгоно...
Сравнительный обзор кулеров IFX-14 , Asus Triton 88 , Dark Rock Pro 4
[Goodvee]
20:36
Поскрёбешь невзначай такой корпус ногтем, а там из-под порошковой краски "главпродукт говядина тушеная" проглянет.
AeroCool представила в России корпус Mirage с эффектом бесконечности
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем