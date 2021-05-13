Как и было обещано, сегодня Sega совместно с Creative Assembly устроили премьеру игрового процесса Total War Warhammer III. Хотя это было и необязательно, ведь перед нами лишь финальная часть трилогии, а не полностью новая игра, но всё равно приятно. В нижеуказанном видео продемонстрировано сражение армии Кислева и демонических армий Кхорна. Данные фракции предпочитают разный стиль ведения боя, что и отражено в премьерном видеоролике.

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К сожалению, разработчики не поделились точной датой выхода Total War Warhammer III: ожидайте игру в конце текущего года.

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Напомним, что по сюжету финальной части трилогии нам предстоит отправиться в Царство Хаоса, где решится судьба вселенной. Заявлена кульминация сюжета и новые крупные локации. В общем, фанатам этого фэнтезийного ответвления серии Total War обязательно понравится.