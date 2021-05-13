Humble Bundle выпустила Heal Covid-19 — набор с играми, программами, книгами и комиксами
Сервис Humble Bundle представил уникальный набор из игр, программного обеспечения, книг и даже комиксов, который получил название Heal Covid-19. Прикупить огромный сборник можно прямо сейчас и до 19 мая за 1502 рубля. По отдельности эти продукты можно купить за общую сумму более 48 тысяч рублей.
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Из программ в сборнике Heal Covid-19 доступны редактор изображений Ashampoo Photo Optimizer 7 и парочка программ для автоматического резервного копирования данных и оптимизации Windows. По книгам всё чуточку грустнее: там представлены стандартные «талмуды» про борьбу со стрессом, мотивацию и прочее. А вот игры — это уже поинтереснее будет. Полный список мы публикуем ниже:
- Baba Is You;
- BioShock Remastered;
- Brütal Legend;
- Crusader Kings Complete;
- Euro Truck Simulator 2;
- Hyper Light Drifter;
- Into The Breach;
- Saints Row: The Third — The Full Package;
- SUPERHOT;
- The Witness;
- This War of Mine;
- Titan Quest Anniversary Edition;
- Tooth and Tail;
- UNDERTALE;
- Wargroove.
В Humble Bundle утверждают, что все вырученные от продажи этого сборника деньги пойдут на благотворительность. Средства получат организации Direct Relief, Doctors Without Borders (MSF), International Medical Corps (IMC) и GiveIndia. На момент написания данного материала было продано более 14 тысяч комплектов.
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