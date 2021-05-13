Сервис Humble Bundle представил уникальный набор из игр, программного обеспечения, книг и даже комиксов, который получил название Heal Covid-19. Прикупить огромный сборник можно прямо сейчас и до 19 мая за 1502 рубля. По отдельности эти продукты можно купить за общую сумму более 48 тысяч рублей.

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Из программ в сборнике Heal Covid-19 доступны редактор изображений Ashampoo Photo Optimizer 7 и парочка программ для автоматического резервного копирования данных и оптимизации Windows. По книгам всё чуточку грустнее: там представлены стандартные «талмуды» про борьбу со стрессом, мотивацию и прочее. А вот игры — это уже поинтереснее будет. Полный список мы публикуем ниже:

Baba Is You;

BioShock Remastered;

Brütal Legend;

Crusader Kings Complete;

Euro Truck Simulator 2;

Hyper Light Drifter;

Into The Breach;

Saints Row: The Third — The Full Package;

SUPERHOT;

The Witness;

This War of Mine;

Titan Quest Anniversary Edition;

Tooth and Tail;

UNDERTALE;

Wargroove.

В Humble Bundle утверждают, что все вырученные от продажи этого сборника деньги пойдут на благотворительность. Средства получат организации Direct Relief, Doctors Without Borders (MSF), International Medical Corps (IMC) и GiveIndia. На момент написания данного материала было продано более 14 тысяч комплектов.