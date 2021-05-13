Sega в ближайшие пять лет намеревается создать «суперигру»
Как и все крупные и не очень компании, Sega тоже опубликовала отчёт за минувший финансовый год. Какой-либо действительно интересной информации в документе не содержится — закономерный рост прибыли ввиду нынешних обстоятельств — однако один кажущийся на первый взгляд неприметным момент всё же заслуживает отдельного упоминания.
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Речь идёт о долгосрочных планах компании. На 43—51 страницах своего отчёта Sega упомянула, что одним из ключевых направлений развития компании является создание некой «суперигры» (Creation of Super Game). Предполагается, что данный масштабный будет развиваться постепенно и станет одним из основных инструментов в деле привлечения новой аудитории. Рискнём предположить, что Sega имеет в виду какую-нибудь масштабную MMORPG; по крайней мере, этот жанр лучше всех подходит под критерии долгосрочного развития и привлечения массовой аудитории.
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Чуть менее отдалённые планы Sega касаются разработки нового шутера от первого лица силами своей европейской студии. Выйти данный шутер должен в течение трёх—пяти лет с момента публикации отчёта. Кроме того, Sega будет активнее работать над тем, чтобы преобразовать свои имеющиеся франшизы в глобальные игровые бренды.
Также Sega рассматривает возможность более активного выпуска ремастеров, ремейков и перезапусков уже существующих франшиз. Учитывая повсеместный бум подобной практики среди разработчиков и издателей, ничего удивительного в этом нет. В ближайший год Sega выпустит в свет Humankind, Total War Warhammer III, Lost Judgment, Snin Megami Trnsei V и Phantasy Star Online 2 New Genesis.
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