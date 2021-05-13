Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Sega в ближайшие пять лет намеревается создать «суперигру»

Амбициозный пятилетний план по-японски.
+
65% скидки в Ситилинке, смотри
1660 за 60 000р - новые цены на видеокарты
2Tb Toshiba дешево в Ситилинке

Как и все крупные и не очень компании, Sega тоже опубликовала отчёт за минувший финансовый год. Какой-либо действительно интересной информации в документе не содержится — закономерный рост прибыли ввиду нынешних обстоятельств — однако один кажущийся на первый взгляд неприметным момент всё же заслуживает отдельного упоминания.

реклама

анонсы и реклама
75" 7680 x 4320 Samsung дешевле чем ты думаешь
Распродажа 16Gb 4600MHz DDR 4 - смотри скидку
240Gb Kingston дешевле 3000р в Ситилинке
1Tb HDD на распродаже в Регарде
Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь
32Gb DDR 4 2933MHz Kingston с большой скидкой
10Tb WD за 60 990р - новые цены на харды

Речь идёт о долгосрочных планах компании. На 43—51 страницах своего отчёта Sega упомянула, что одним из ключевых направлений развития компании является создание некой «суперигры» (Creation of Super Game). Предполагается, что данный масштабный будет развиваться постепенно и станет одним из основных инструментов в деле привлечения новой аудитории. Рискнём предположить, что Sega имеет в виду какую-нибудь масштабную MMORPG; по крайней мере, этот жанр лучше всех подходит под критерии долгосрочного развития и привлечения массовой аудитории.

реклама

Чуть менее отдалённые планы Sega касаются разработки нового шутера от первого лица силами своей европейской студии. Выйти данный шутер должен в течение трёх—пяти лет с момента публикации отчёта. Кроме того, Sega будет активнее работать над тем, чтобы преобразовать свои имеющиеся франшизы в глобальные игровые бренды.

Также Sega рассматривает возможность более активного выпуска ремастеров, ремейков и перезапусков уже существующих франшиз. Учитывая повсеместный бум подобной практики среди разработчиков и издателей, ничего удивительного в этом нет. В ближайший год Sega выпустит в свет Humankind, Total War Warhammer III, Lost Judgment, Snin Megami Trnsei V и Phantasy Star Online 2 New Genesis.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

sega
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Sega в ближайшие пять лет намеревается создать «суперигру»
+
Бывшие сотрудники Blizzard и Epic Games заняты созданием ролевой игры с механиками Minecraft
+
Продажи игр серии Resident Evil достигли отметки в 110 млн копий
+
Отважный киберпёс в свежем тизере Necromunda Hired Gun
+
The Elder Scrolls Online: симпатичный сюжетный трейлер главы «Чёрный лес»
2
Первые 30 минут PC-версии экшена Days Gone записали на видео
3

Интересные материалы

Игровой компьютер до 120 тысяч рублей: май 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
3 мая 2021 21
Деньги вперед: главные игры мая 2021 года
5 мая 2021 75
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 6700 XT: непоколебимый во всем
1 мая 2021 26
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090
12 мая 2021 40
Обзор игровой мыши ASUS ROG Gladius III
3 мая 2021 50
Битва процессоров: Core i3-10100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
7 мая 2021 32

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090
40
Сравнительный обзор кулеров IFX-14 , Asus Triton 88 , Dark Rock Pro 4
111
Как избежать обмана при покупке б/у ноутбука с рук
29
Wolfenstein Youngblood: тестирование четырех поколений видеокарт
6
Тесты iOS 12.5.3 (16H41) на iPhone 5s (A1530)
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 3 3100 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
5

Сейчас обсуждают

Александр Дедок
16:09
Вот Виталик бутерин точно мудак - пожертвовал на благотворительность шиткоины которые после этой новости обвалились сразу. По с то дела воздух пустой подарил Хотел пожертвовать так эфир бы свой жертв...
Илон Маск обрушил курс биткоина, отказавшись принимать криптовалюту при оплате машин Tesla
kisliakow
16:08
Смертность от алкоголизма на украине бьёт все рекорды уже третий год. При чём легальный алкоголь они пьют всё меньше и меньше с каждым год. Видно тухлого самагона перепил
Американский учёный предполагает, что NASA привезли на Марс жизнь
Crash
16:05
Был недавно в командировке в Сан Марино, русни навалом, но много нелегалов, ибо "пермессо ди джорно" для них стоит дорого. Пообщался с некоторыми: говорят работа жопомойки устраивает, но приходится во...
Новое видео по экшену Chernobylite посвятили процессу воссоздания Зоны
kisliakow
16:05
Нарушение правил п.3.10, п.3.14, п.3.19
Американский учёный предполагает, что NASA привезли на Марс жизнь
Renegade1979
16:05
Оно как-то не существенно )) если в Киберпунке около 30 fps на 1066, то и с Рюзеном 3700х будет то же на PCIe 3.0, и на сандике с PCIe 2.0, только на Рюзене еще на пару fps ниже. Може кальция ему не х...
Видеокарты Radeon RX 6600 и Radeon RX 6600 XT получат Navi 23 и 8 ГБ памяти
Renegade1979
16:02
Но смартфоном же можно управлять... чел думал он у себя в родной Индусии, где ишяки друг-дружку на красный давят велорикшами, а мусарам можно дать бакшиш и отпустят
Полиция арестовала водителя Tesla, ехавшего на заднем пассажирском сиденье
Simon Crebbs
16:00
Этих микробов в аппараты НАСА подложили "люди Маска". Чтобы в будущем там могли жить только избранные. Избранные Великим Илоном! Избранных микробы не будут трогать, а остальные погибнут в жутких судор...
Американский учёный предполагает, что NASA привезли на Марс жизнь
Church
15:59
Дык я именно о том же. Поставь вентиль, и можно убрать киллограм веса и размеры /3, цену /3. Посему идея пассивного охлаждения в нынешние реалии всего, что не маломощное изначально - коммерциально мер...
Noctua считает разработку пассивных систем охлаждения дорогим удовольствием
Alex
15:57
боюсь тебя расстроить, но скоро твоя 3090 превратиться в 3070. Есть уже видосы с картами после майнинга, деградацию чипов никто не отменял.
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090
Renegade1979
15:57
Глянул видос один, идет чел по лесу, а там камни хуже чем в Скайриме вонильном. Это Готика что ли? И они еще бабки за такое хотят? Мультяшное корейское вырвиглазное гриндилово, с донатом! Я в SWTOR уж...
The Elder Scrolls Online: симпатичный сюжетный трейлер главы «Чёрный лес»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем