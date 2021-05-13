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Бывшие сотрудники Blizzard и Epic Games заняты созданием ролевой игры с механиками Minecraft

Уже интригует, но вменяемых подробностей нет.
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Выходцы из Blizzard и Epic Games основали новую студию, которая получила название Lightforge Games. Сама компания была основана ещё в 2020 году, но не давала о себе знать публично вплоть до мая текущего года. Главой Lightforge Games считается Мэтт Шембари (Matt Schembari), ранее трудившийся в стане Epic Games на протяжении восьми лет. Ещё раньше он был сотрудником Blizzard. Мэтт целенаправленно набирал в свою команду опытных людей, которые, в том числе, трудились в двух вышеназванных компаниях.

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Lightforge Games создавалась для работы над новой игрой, это и так понятно. Но детальной информации о новом проекте нет и не будет, видимо, ещё долгое время. Мы лишь знаем, что речь идёт о ролевой игре с необычным внутренним устройством. Она в чём-то будет похожа на классическую RPG, но только с механиками Minecraft и Roblox. То есть, игроку разрешат проводить определённые действия с созданием окружения.

Принимая во внимание ограничения, связанные с пандемией коронавируса, руководство новой студии приняло решение вести работу над первой игрой удалённо.

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