Несмотря на диверсификацию производства, франшиза Resident Evil всё же остаётся у Capcom наиболее популярной и прибыльной. В свежем квартальном отчёте компания уточнила, что общие продажи игр данной культовой серии достигли 110 миллионов копий. Рост по сравнению со статистикой предыдущего квартала составил три миллиона копий, однако важно понимать, что в данную статистику не входит свежевыпущенная Resident Evil Village: она в указанный отчётный период попросту не попадает.

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Тем не менее, следует напомнить, что продажи Resident Evil Village всего за несколько дней превысили три миллиона копий, обеспечив проекту статус самого быстропродаваемого в истории франшизы.

Второй по популярности франшизой Capcom является Monster Hunter: её общие продажи к моменту окончания отчётного периода (31 марта 2021 года) составили 72 миллиона копий. Следом идут серии Street Fighter с 46 миллионами копий, Mega Men с 36 миллионами и Devil May Cry с 23 миллионами.