ZeniMax Online совместно с Bethesda Softworks, которые справедливо считают, что The Elder Scrolls Online сейчас является единственным стабильным поставщиком «лора» серии «Свитков», решили поплотнее работать в этом направлении. Поэтому несколько часов назад опубликовали красивый выполненный в рисованном стиле видеоролик, проливающий свет на события, предшествовавшие описываемым в главе «Чёрный лес».

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Напомним, что «Чёрный лес» (Blackwood) представляет собой крупное дополнение из цикла «Врата Обливиона», под которым разработчики понимают контентную поддержку The Elder Scrolls Online в текущем году. Дополнение внедрит в игру крупную новую локацию, обновлённую систему спутников, у каждого из которых будут свои пристрастия и видения мира, а также новые подземелья и испытания.

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Глава «Чёрный лес» станет доступна в The Elder Scrolls Online уже 1 июня на PC и 8 июня на консолях.