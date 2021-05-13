Геймдизайнер Маркус «Нотч» Перссон, известный всему игровому сообществу как создатель Minecraft, по всей видимости, устал бесцельно прожигать жизнь после получения от Microsoft баснословных денег за продажу своей студии Mojang, и решил заняться неким новым проектом, о чём несколько часов назад сообщил в своём официальном Twitter.

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Как пишет Нотч, «это не то, о чём вы думаете». По всей видимости, Перссон считает, что мы вообразили себе условный Minecraft 2.0, поэтому в довольно-таки недипломатичной манере объяснил, что делает проект для себя, что ему не особо важно чужое мнение, и что следует умерить свои ожидания.

реклама I guarantee it's not what you think it is.



Also, since it's in part inspired by another project, I've offered them the option to take the idea if they like it. Haven't heard back yet, so continuing :) — Notch (@notch) May 12, 2021

Стоит напомнить, что Нотч продал Mojang в 2014 году за более чем два миллиарда долларов. С тех пор геймдизайнер отличился идущими вразрез с современной социальной повесткой на Западе заявлениями, в результате чего его имя даже вырезали из перечня создателей Minecraft. Отчасти это, конечно, правильно: к Minecraft Нотч не имеет никакого отношения вот уже седьмой год, но чисто по-человечески чувствуется определённая несправедливость.