Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Создатель Minecraft работает над новой игрой, но честно советует умерить свои ожидания от неё

Дорогой Маркус, да мы, признаться, ничего особенного-то и не ожидаем.
+
65% скидки в Ситилинке, смотри
1660 за 60 000р - новые цены на видеокарты
2Tb Toshiba дешево в Ситилинке

Геймдизайнер Маркус «Нотч» Перссон, известный всему игровому сообществу как создатель Minecraft, по всей видимости, устал бесцельно прожигать жизнь после получения от Microsoft баснословных денег за продажу своей студии Mojang, и решил заняться неким новым проектом, о чём несколько часов назад сообщил в своём официальном Twitter.

реклама

анонсы и реклама
75" 7680 x 4320 Samsung дешевле чем ты думаешь
Распродажа 16Gb 4600MHz DDR 4 - смотри скидку
240Gb Kingston дешевле 3000р в Ситилинке
1Tb HDD на распродаже в Регарде
Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь
32Gb DDR 4 2933MHz Kingston с большой скидкой
10Tb WD за 60 990р - новые цены на харды

Как пишет Нотч, «это не то, о чём вы думаете». По всей видимости, Перссон считает, что мы вообразили себе условный Minecraft 2.0, поэтому в довольно-таки недипломатичной манере объяснил, что делает проект для себя, что ему не особо важно чужое мнение, и что следует умерить свои ожидания.

Стоит напомнить, что Нотч продал Mojang в 2014 году за более чем два миллиарда долларов. С тех пор геймдизайнер отличился идущими вразрез с современной социальной повесткой на Западе заявлениями, в результате чего его имя даже вырезали из перечня создателей Minecraft. Отчасти это, конечно, правильно: к Minecraft Нотч не имеет никакого отношения вот уже седьмой год, но чисто по-человечески чувствуется определённая несправедливость.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Первые 30 минут PC-версии экшена Days Gone записали на видео
+
Создатель Minecraft работает над новой игрой, но честно советует умерить свои ожидания от неё
+
Новое видео по экшену Chernobylite посвятили процессу воссоздания Зоны
13
Студии Sony работают над 25 играми для Playstation 5
2
Испытание огнём в кинематографическом трейлере Total War Warhammer III
1
Визуальное пиршество Ratchet & Clank: Rift Apart — в новых роликах от ведущих игровых изданий
+
Ведущий дизайнер геймплея Cyberpunk 2077 теперь будет работать с создателями Hitman над их новым проектом
2

Интересные материалы

Игровой компьютер до 120 тысяч рублей: май 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
3 мая 2021 21
Деньги вперед: главные игры мая 2021 года
5 мая 2021 75
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 6700 XT: непоколебимый во всем
1 мая 2021 26
Обзор игровой мыши ASUS ROG Gladius III
3 мая 2021 50
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090
12 мая 2021 37
Битва процессоров: Core i3-10100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
7 мая 2021 32

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090
37
Сравнительный обзор кулеров IFX-14 , Asus Triton 88 , Dark Rock Pro 4
109
Как избежать обмана при покупке б/у ноутбука с рук
19
Wolfenstein Youngblood: тестирование четырех поколений видеокарт
6
Тесты iOS 12.5.3 (16H41) на iPhone 5s (A1530)
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 3 3100 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
3

Сейчас обсуждают

AngryBeer
13:09
Шахтеры кто они? Это герои нашего времени, которые непоклодая своего здоровья, работают на благо всего человечества. Кто такие геи (мамкины - гей - меры)? Это "люди" которые употребляют алкоголь, нарк...
Основатель Ethereum пожертвовал крупные суммы в общественные организации
terenty79
13:08
не будет их у игроков. 8 гигов это сразу же приговор к только для майнинга.
Видеокарты Radeon RX 6600 и Radeon RX 6600 XT получат Navi 23 и 8 ГБ памяти
Gunnar
13:07
Один маленький пук для человека и гигантский пердёж для всего человечества.
Астронавт МКС отметил важную веху в истории одного из туалетов космической станции
terenty79
13:07
реально такие нужные вещи как нормально посрать, в космосе очень проблемно. все выделения нужно постоянно отсасывать, особенно сложно с полужидкими фракциями, так как они хорошо по заднему месту могут...
Астронавт МКС отметил важную веху в истории одного из туалетов космической станции
Александр Дедок
13:04
как раз этим он и занимается.
Илон Маск начнёт продавать электрокары Tesla за Dogecoin
AnnoDomini14
13:04
Ну так он считает, что какую-нибудь примитивную производственную операцию надо выполнять не с помощью простого микроконтроллера, а обязательно используя какой-нибудь много ядерный высокочастотный монс...
Жить в условиях дефицита чипов придётся до 2023 года
Renegade1979
13:03
С такой зряплаты копить нечего. То у нас на Антизомби про пенсионерку историю выдали, типа поклала похоронные сбережения в банк, 3% годовых ниже официальной инфляции 5%. И то если рубль не кархнется б...
Илон Маск обрушил курс биткоина, отказавшись принимать криптовалюту при оплате машин Tesla
Gunnar
13:03
Там смартфоном управлять можно. Плюс дяденьку копа не слушался и не останавливался. Там за такое положено пристрелить досмерти вроде как. Но коп видно побоялся попасть в аккумулятор и взорвать им мост...
Полиция арестовала водителя Tesla, ехавшего на заднем пассажирском сиденье
AngryBeer
13:02
Все уважающие себя фирмы держат часть денег в оффшорах.
Илон Маск начнёт продавать электрокары Tesla за Dogecoin
Scorpion81
12:58
Судя по курсу, инвесторы не одобрили.
Основатель Ethereum пожертвовал крупные суммы в общественные организации
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем