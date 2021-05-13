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Другое

Новое видео по экшену Chernobylite посвятили процессу воссоздания Зоны

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Разработчики из студии The Farm 51 опубликовали новое видео по Chernobylite — тому самому экшну с элементами выживания, который в скором времени должен выйти из раннего доступа. На этот раз креативный директор проекта, господин Войцех Паздур, в подробностях рассказал, как команда его подопечных воссоздавала Зону с её атмосферой.

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Собственно, весь ролик посвящён работе над виртуальной Зоной — реальные кадры тут перемежаются с комментариями разработчиков и вставками с их прогулками по не самым живописным местам. В новом видео засветился даже ведущий художник студии, который вдумчиво блуждает по городу и делает снимки.

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Полная версия Chernobylite должна выйти уже в июле, пока проект находится в раннем доступе Steam. После полноценного релиза в игре должно появиться много нового контента, включая обновлённую озвучку, исправленные геймплейные механики, новые локации и многое другое.

Чуть позже полная версия Chernobylite выйдет в обновлённом виде для PS5 и Xbox Series X|S.

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the farm 51 chernobylite
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Timur Porohov
02:18
Что там сгорит? Это не ноунейм щиткоин майнить, который будет греть чип, как не в себя. На эфире до сих пор 24/7 1000 серия майнит, при условии, что за ней ухаживали
Окупить добычу Эфира на видеокарте GeForce 3080 можно всего за месяц благодаря росту цены до $4300
kOOlik
02:15
Ой жа словил момент и скрин. Так то доходность раза в два меньше
Скриншоты RTX 3080 Ti на сайте MSI опубликовал в Твиттере инсайдер @momomo_us
linux4ever
02:14
Тоже самое было и в прошлый раз, потом альты быстро полетели вниз.
За несколько недель Киты сделали 3 перевода в Биткоинах на сумму больше $3 миллиардов
Сева Шевченко
02:11
Ты безграмотен. Католическая Польша никогда не была нам братской - напротив всегда воевали с нею. Менгли Герей не был нашим паханом. Да, мы платили бабло басурманам, как ты говоришь, но только выкупны...
Польские художники будут получать 4% от стоимости каждого SSD, а также ноутбука, смартфона и ПК
korney
02:01
Так вроде i9 10Ghz с сороковой N-видией всех провернёт. Не? Тогда РЕМОНТ - https://www.youtube.com/watch?v=tsQcUsy2Rao
Как избежать обмана при покупке б/у ноутбука с рук
Renegade1979
02:01
Но ты ж точно знаешь, что это не так. С чего б нам предпочитать Польшу "братским славянам"... если конечно они братские, а не мордва и татары и колониальные мятежные папуасы, а Ванька никакой не сцарь...
Польские художники будут получать 4% от стоимости каждого SSD, а также ноутбука, смартфона и ПК
Сева Шевченко
01:59
Почему про дурака? Тогда биток столько и стоил - почти ничего. Он не дурак. Скажу даже - первооткрыватель! Он первый заплатил ничем за вполне материальную пиццу! =)
За несколько недель Киты сделали 3 перевода в Биткоинах на сумму больше $3 миллиардов
Batareykin
01:50
очередная сталкероговнина
Новое видео по экшену Chernobylite посвятили процессу воссоздания Зоны
Сева Шевченко
01:48
Монгольское нашествие откинуло русскую цивилизацию на века назад. Но Иван 3-й вернул независимость. Что не так? Не был он вассалом Герея. А Великое Княжество Литовское - с ним были проблемы всегда. По...
Польские художники будут получать 4% от стоимости каждого SSD, а также ноутбука, смартфона и ПК
Renegade1979
01:35
С какого у нас в Великом Княжестве Литвы и Руси вообще будут слушать польскую пропаганду, если у нас своя есть? Вот вдерся Иван III, вассал Менгли Герая и давай чесать шо у них там "русь". И наш местн...
Польские художники будут получать 4% от стоимости каждого SSD, а также ноутбука, смартфона и ПК
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