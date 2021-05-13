Новое видео по экшену Chernobylite посвятили процессу воссоздания Зоны
Разработчики из студии The Farm 51 опубликовали новое видео по Chernobylite — тому самому экшну с элементами выживания, который в скором времени должен выйти из раннего доступа. На этот раз креативный директор проекта, господин Войцех Паздур, в подробностях рассказал, как команда его подопечных воссоздавала Зону с её атмосферой.
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Собственно, весь ролик посвящён работе над виртуальной Зоной — реальные кадры тут перемежаются с комментариями разработчиков и вставками с их прогулками по не самым живописным местам. В новом видео засветился даже ведущий художник студии, который вдумчиво блуждает по городу и делает снимки.
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Полная версия Chernobylite должна выйти уже в июле, пока проект находится в раннем доступе Steam. После полноценного релиза в игре должно появиться много нового контента, включая обновлённую озвучку, исправленные геймплейные механики, новые локации и многое другое.
Чуть позже полная версия Chernobylite выйдет в обновлённом виде для PS5 и Xbox Series X|S.
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