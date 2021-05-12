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Студии Sony работают над 25 играми для Playstation 5

Почти половина из них относится к новым игровым сериям.
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Журналисты издания WIRED провели большую беседу с руководителями игрового подразделения Sony. В рамках интервью были озвучены как давно известные факты, так и совершенно новые. Самый главный момент — в разработке у внутренних студий находится более 25 игр для консоли PlayStation 5. Конкретно эту информацию озвучил Хермен Хюльст (Hermen Hulst), глава PlayStation Studios. Он также отметил, что «почти половина» из этих проектов создаются по новой интеллектуальной собственность. То есть, указанные игры не являются продолжениями именитых серий.

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Интервью WIRED пролило свет и на кое-какие другие моменты, далее публикуем информацию тезисно:

  • Horizon Forbidden West всё ещё планируют выпустить до конца текущего года на PlayStation 4 и PlayStation 5;
  • при тестировании проектов в условиях карантина и пандемии активно используется инфраструктура облачного игрового сервиса Playstation Now;
  • во время пандемии для записи озвучки разработчикам из Guerilla Games приходилось привозить мобильные студии звукозаписи домой к актёрам;
  • создатели милой Kena: Bridge of Spirits планируют после её релиза заняться большим проектом для Playstation 5;
  • главный архитектор консоли Марк Церни был сильно удивлён, когда узнал о желании многих разработчиков реализовать в своих играх поддержку технологии трассировки лучей уже в первые месяцы консоли. В Sony были убеждены, что рейтрейсинг на PS5 вошёл бы в моду значительно позже;
  • объёмы производства PS5 будут увеличиваться только во второй половине текущего года. Баланс между спросом и предложением в скором времени поправят;
  • из анонсированных 25 игр не все будут блокбастерами уровня Uncharted.

Осталось дождаться новых анонсов от Sony, которые, видимо, будут выдаваться порционно в рамках тематических трансляций State of Play.

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