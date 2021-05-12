Компания Valve порадовала фанатов Dota 2 новостью о том, что крупнейший чемпионат по игре состоится в этом году безо всяких ограничений. Разумеется, речь идёт о знаменитом The International, который до 2020-го года проводился девять лет подряд. Почему его пришлось отложить в прошлом году — объяснять, думаем, не нужно. К счастью, проведение чемпионата перенесли только на 12 месяцев, в нынешнем году The International пройдёт в августе. Местом проведения станет Стокгольм, Швеция — а ведь изначально планировалось, что мероприятие в этом городе пройдёт ещё в 2020-м году.

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Официальные и максимально полные подробности проведения The International будут обнародованы в июне, зато мы уже знаем предварительное расписание. Так, с 5 по 8 августа пройдёт групповой этап, а с 10 по 15 августа пройдёт основной этап и гранд-финал. Чем действительно удивляет The International ещё за несколько месяцев до релиза, так это призовым фондом. Организаторам удалось собрать рекордные $40 миллионов с «хвостиком», цифра считается рекордной даже в масштабах всего киберспорта.

реклама Introducing Supporters Clubs, a new way to support pro teams. The International returns this August. https://t.co/rfetcx1AGm pic.twitter.com/EZ8mSeIZP9 — DOTA 2 (@DOTA2) May 11, 2021

По поводу собранных денег нужно внести кое-какие пояснения. На самом деле, средства были собраны ещё в прошлом году, когда начались продажи боевого пропуска. Valve могла также запустить продажи боевого пропуска в этом году для увеличения и без того рекордных результатов, но не стала.

Зато подопечные Гейба Ньюэлла не отказали себе в возможности заработать на поддержке фанатами понравившихся спортсменов. По такому случаю в продажу поступили Supporters Clubs — наборы контента с атрибутикой любимых команд. С каждого проданного набора Valve забирает себе 50% от стоимости.