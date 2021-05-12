Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Remedy уже приступает к активному производству своих новых игр

Среди них вполне может быть Alan Wake 2.
+
65% скидки в Ситилинке, смотри
1660 за 60 000р - новые цены на видеокарты
2Tb Toshiba дешево в Ситилинке

Финская студия Remedy пусть и с огромным опозданием, но всё же опубликовала свой квартальный финансовый отчёт. Хотя ощутимого роста за указанный период добиться не удалось, поскольку основным локомотивом Remedy пока что является только Control, в целом компания довольна своими результатами и, что самое главное, уже переключается на активное производство своих новых проектов.

реклама

анонсы и реклама
75" 7680 x 4320 Samsung дешевле чем ты думаешь
Распродажа 16Gb 4600MHz DDR 4 - смотри скидку
240Gb Kingston дешевле 3000р в Ситилинке
1Tb HDD на распродаже в Регарде
Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь
32Gb DDR 4 2933MHz Kingston с большой скидкой
10Tb WD за 60 990р - новые цены на харды

В целом Remedy трудится аж над четырьмя играми: сюжетной кампанией для шутера CrossfireX, кооперативной игрой Vanguard, а также над неким крупным проектом в сотрудничестве с Epic Games и, наконец, четвёртым проектом помельче.

Крупный неанонсированный проект скоро перейдёт в стадию активной разработки, в то время как загадочный небольшой проект уже находится в этой стадии. Предположительно, релиз последнего — не столь уж отдалённая перспектива. Никакой информации о содержании данных таинственных проектов нет, но можно предположить, что Remedy всё же сжалилась над фанатами Alan Wake и приступила к производству сиквела, о чём, кстати, сама всегда мечтала.

реклама

Недавно Remedy привлекла свыше $50 млн в качестве инвестиций, а её выручка за минувший финансовый год увеличилась на 3,4 % по сравнению с прошлым финансовым годом и достигла $9,8 млн.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

remedy
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Remedy уже приступает к активному производству своих новых игр
+
Paradox признала провальным релиз аддона Leviathan для Europa Universalis IV
+
TikTok планирует добавить в приложение систему покупок товаров и сервис вакансий с видеорезюме
8
Пресс-конференции Xbox и Bethesda на E3 2021 могут быть объединены
+
Facebook станет просить своего пользователя прочитать статью перед тем, как ей поделиться
4
За прошедший год Apple заблокировала свыше 1 миллиона приложений для App Store
2

Интересные материалы

Игровой компьютер до 120 тысяч рублей: май 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
3 мая 2021 21
Битва видеокарт: GeForce GTX 1060 6GB VS GeForce GTX 1060 3GB VS Radeon RX 570 8GB
29 апреля 2021 31
Деньги вперед: главные игры мая 2021 года
5 мая 2021 75
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 6700 XT: непоколебимый во всем
1 мая 2021 26
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ProArt B550-Creator
6 мая 2021 26
Обзор игровой мыши ASUS ROG Gladius III
3 мая 2021 50

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

10 лучших Tycoon и менеджмент игр последних 10 лет — почувствуй себя магнатом или управленцем
7
Сравнительный обзор кулеров IFX-14 , Asus Triton 88 , Dark Rock Pro 4
59
Битва игровых компьютеров: Core i7-9700F & Radeon RX 5700 ХТ и Ryzen 7 3700Х & GeForce RTX 2070 Super
14
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090
15
Wolfenstein Youngblood: тестирование четырех поколений видеокарт
5

Сейчас обсуждают

Сева Шевченко
17:09
Раньше мы им это поставляли, к вопросу о технологиях
Курса эфира превысил 4300 USD, а цены на видеокарты NVIDIA RTX 3070 превысили 200 тысяч рублей
Сева Шевченко
17:08
Кстати КНДР поставляет в Россию станки с чпу.
Курса эфира превысил 4300 USD, а цены на видеокарты NVIDIA RTX 3070 превысили 200 тысяч рублей
NOFX
17:08
Ахаха, маразм крепчает 🤣 Кредитных мыльных миллионеров будет больше.
Курса эфира превысил 4300 USD, а цены на видеокарты NVIDIA RTX 3070 превысили 200 тысяч рублей
Fandorin
17:05
:)
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090
Кукурузный Штеуд
17:04
Нищета криворожская ты глоду обожрался? А ну спел шенездохла с выходом
Палата представителей Техаса одобрила законопроект о виртуальной валюте
Renegade1979
17:02
У Obsidian, как у Биоваров, куча бабла улетала на профессиональных актеров. Слушаешь какую-то Нишку, играет получше, чем сериальная мадама вроде Nicole deBoer. KoTOR II вообще такое очень мыльное кинц...
Курса эфира превысил 4300 USD, а цены на видеокарты NVIDIA RTX 3070 превысили 200 тысяч рублей
AngryBeer
17:01
Это мамкины - гей - меры после завода. Ура, Ура,Ура!!!
Курса эфира превысил 4300 USD, а цены на видеокарты NVIDIA RTX 3070 превысили 200 тысяч рублей
Александр Богданов
17:01
Чучело интернетное,ты хоть на обороты вентиляторов смотри.Пшло от меня
Сравнительный обзор кулеров IFX-14 , Asus Triton 88 , Dark Rock Pro 4
GeodE
17:00
Скорее это отдых гей-меров после целого дня игры)
Курса эфира превысил 4300 USD, а цены на видеокарты NVIDIA RTX 3070 превысили 200 тысяч рублей
Bare_Metal
16:58
Не смеши мои тапочки, фейкомёт
Сравнительный обзор кулеров IFX-14 , Asus Triton 88 , Dark Rock Pro 4
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем