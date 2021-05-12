Финская студия Remedy пусть и с огромным опозданием, но всё же опубликовала свой квартальный финансовый отчёт. Хотя ощутимого роста за указанный период добиться не удалось, поскольку основным локомотивом Remedy пока что является только Control, в целом компания довольна своими результатами и, что самое главное, уже переключается на активное производство своих новых проектов.

реклама

анонсы и реклама 75" 7680 x 4320 Samsung дешевле чем ты думаешь Распродажа 16Gb 4600MHz DDR 4 - смотри скидку 240Gb Kingston дешевле 3000р в Ситилинке 1Tb HDD на распродаже в Регарде Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь 32Gb DDR 4 2933MHz Kingston с большой скидкой 10Tb WD за 60 990р - новые цены на харды

В целом Remedy трудится аж над четырьмя играми: сюжетной кампанией для шутера CrossfireX, кооперативной игрой Vanguard, а также над неким крупным проектом в сотрудничестве с Epic Games и, наконец, четвёртым проектом помельче.

Крупный неанонсированный проект скоро перейдёт в стадию активной разработки, в то время как загадочный небольшой проект уже находится в этой стадии. Предположительно, релиз последнего — не столь уж отдалённая перспектива. Никакой информации о содержании данных таинственных проектов нет, но можно предположить, что Remedy всё же сжалилась над фанатами Alan Wake и приступила к производству сиквела, о чём, кстати, сама всегда мечтала.

реклама

Недавно Remedy привлекла свыше $50 млн в качестве инвестиций, а её выручка за минувший финансовый год увеличилась на 3,4 % по сравнению с прошлым финансовым годом и достигла $9,8 млн.