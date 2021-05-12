Paradox признала провальным релиз аддона Leviathan для Europa Universalis IV
Вышедшее в конце апреля очередное, уже трудно сказать какое по счёту дополнение к Europa Universalis IV под названием Leviathan, было встречено сообществом любителей данной глобальной стратегии, мягко говоря, прохладно. Игроки отмечали повсеместные недоработки и в целом несоответствующий статусу студии-разработчика уровень качества его исполнения.
реклама
Прошло две недели, и руководство студии Paradox Development в лице её управляющего и по совместительству геймдиректора Europa Universalis IV Йохана Андерсона решило выступить с посвящённым «Левиафану» заявлением.
По словам Андерсона, релиз Leviathan стал одним из худших за всю историю существования компании. Будучи геймдиректором проекта, результат работы коллектива полностью на его совести, и, как отмечает Андерсон, ему следовало отложить начало разработки дополнения до тех пор, пока у коллектива не появятся необходимые для этого производственные ресурсы. Как уточняет геймдиректор, в идеале студии следовало временно приостановить контентную поддержку Europa Universalis IV, чтобы не вляпываться в неприятные истории с неудачными релизами дополнений уже несколько раз подряд.
реклама
Как следствие, студия ускорила выполнение планов по выпуску обновлений для Europa Universalis IV.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила