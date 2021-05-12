Разработчики социальной сети TikTok осознают, что их продукт сегодня пользуется невероятной популярностью, поэтому внедрение новых функций в сервис — это ключевой фактор для дальнейшего роста. Так, TikTok уже занялся тестированием покупок в приложении в Европе и Великобритании, соответствующую информацию опубликовало издание Bloomberg со ссылкой на свои проверенные источники.

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На данный момент функция с покупками доступна только в тестовом режиме и только для отдельных поставщиков. TikTok начал сотрудничать с продавцами в Европе и Великобритании, подготавливая для них возможность напрямую продавать свои продукты в приложении. Журналисты Bloomberg смогли заполучить скриншот экрана от представителя бренда одежды Hype. На нём видна вкладка с ассортиментом товаров с фотографиями и ценами.

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Раньше TikTok тестировал продажи через приложение только в сотрудничестве с сетями Walmart и Shopify. Напомним, функцию продаж сегодня также тестируют в Telegram, о чём мы писали ранее.

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Помимо этого, в TikTok может появиться сервис вакансий с видеорезюме. В данный момент разработчики социальной сети тестируют специальный инструмент для найма сотрудников — об этом уже пишет издание Axios со ссылкой на проверенных инсайдеров. Сервис вакансий будет размещаться на отдельной странице, которую разрешат открывать и через приложение TikTok. Там компании смогут публиковать объявления о найме, а пользователи — коротенькие видеорезюме. Ролики с рекламированием самого себя пользователи смогут размещать в своих профилях.