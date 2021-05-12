Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

TikTok планирует добавить в приложение систему покупок товаров и сервис вакансий с видеорезюме

Всё для поколения Z.
1
65% скидки в Ситилинке, смотри
1660 за 60 000р - новые цены на видеокарты
2Tb Toshiba дешево в Ситилинке

Разработчики социальной сети TikTok осознают, что их продукт сегодня пользуется невероятной популярностью, поэтому внедрение новых функций в сервис — это ключевой фактор для дальнейшего роста. Так, TikTok уже занялся тестированием покупок в приложении в Европе и Великобритании, соответствующую информацию опубликовало издание Bloomberg со ссылкой на свои проверенные источники.

реклама

анонсы и реклама
75" 7680 x 4320 Samsung дешевле чем ты думаешь
Распродажа 16Gb 4600MHz DDR 4 - смотри скидку
240Gb Kingston дешевле 3000р в Ситилинке
1Tb HDD на распродаже в Регарде
Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь
32Gb DDR 4 2933MHz Kingston с большой скидкой
10Tb WD за 60 990р - новые цены на харды

На данный момент функция с покупками доступна только в тестовом режиме и только для отдельных поставщиков. TikTok начал сотрудничать с продавцами в Европе и Великобритании, подготавливая для них возможность напрямую продавать свои продукты в приложении. Журналисты Bloomberg смогли заполучить скриншот экрана от представителя бренда одежды Hype. На нём видна вкладка с ассортиментом товаров с фотографиями и ценами.

реклама

Раньше TikTok тестировал продажи через приложение только в сотрудничестве с сетями Walmart и Shopify. Напомним, функцию продаж сегодня также тестируют в Telegram, о чём мы писали ранее.

реклама

Помимо этого, в TikTok может появиться сервис вакансий с видеорезюме. В данный момент разработчики социальной сети тестируют специальный инструмент для найма сотрудников — об этом уже пишет издание Axios со ссылкой на проверенных инсайдеров. Сервис вакансий будет размещаться на отдельной странице, которую разрешат открывать и через приложение TikTok. Там компании смогут публиковать объявления о найме, а пользователи — коротенькие видеорезюме. Ролики с рекламированием самого себя пользователи смогут размещать в своих профилях.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

всё для поколения z.
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

TikTok планирует добавить в приложение систему покупок товаров и сервис вакансий с видеорезюме
1
Пресс-конференции Xbox и Bethesda на E3 2021 могут быть объединены
+
Facebook станет просить своего пользователя прочитать статью перед тем, как ей поделиться
2
За прошедший год Apple заблокировала свыше 1 миллиона приложений для App Store
2
YouTube создаёт фонд в размере $100 миллионов для поддержки авторов Shorts — сервиса, конкурирующего с TikTok
3
Ремейк культовой стратегии Master of Magic находится в производстве, релиз — в следующем году
5

Интересные материалы

Игровой компьютер до 120 тысяч рублей: май 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
3 мая 2021 21
Битва видеокарт: GeForce GTX 1060 6GB VS GeForce GTX 1060 3GB VS Radeon RX 570 8GB
29 апреля 2021 31
Деньги вперед: главные игры мая 2021 года
5 мая 2021 73
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 6700 XT: непоколебимый во всем
1 мая 2021 26
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ProArt B550-Creator
6 мая 2021 26
Обзор игровой мыши ASUS ROG Gladius III
3 мая 2021 50

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

10 лучших Tycoon и менеджмент игр последних 10 лет — почувствуй себя магнатом или управленцем
7
Сравнительный обзор кулеров IFX-14 , Asus Triton 88 , Dark Rock Pro 4
30
Битва игровых компьютеров: Core i7-9700F & Radeon RX 5700 ХТ и Ryzen 7 3700Х & GeForce RTX 2070 Super
13
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090
3
Wolfenstein Youngblood: тестирование четырех поколений видеокарт
4

Сейчас обсуждают

Игорь Скляр
14:09
Я его рот наоборот, того Хлаоми! На Редмике Качество материалов посредственное, Горила царапается даже в пустом кармане, экран оставляет фантомные следы предыдущего изображения, связь при слабом сигн...
11 смартфонов Meizu 2018-2021 годов получат новую прошивку Flyme OS 9
Михаил Невский
14:00
Нужно чтобы цена от производителя была 1990 долларов. Чтобы наценщики обломились. Пусть хотя бы производители заработают. Кто за?
ASUS выпусила видеокарту Radeon RX 6900 XT TOP Edition с графическим процессором Navi 21 XTXH
Bratken
13:59
Видеорезюме после пачки кринжовых видосов будет прямо вишней на торте
TikTok планирует добавить в приложение систему покупок товаров и сервис вакансий с видеорезюме
wwr222
13:57
Это другой вопрос.Я писал о рынке ПК.И еще раз повторю:если к концу года ситуация с майнингом не разрешится(неважно,каким способом:увеличение производства карт,падение курса или еще чего)),то рынок на...
Снижение объёмов продаж ПК в апреле может служить тревожным сигналом для Intel и AMD
Renegade1979
13:56
Не, есть конечно районы Кетая, где бабы как и у японцев, похожи на баб даже )) хотя все равно на одно лицо все примерно
Снижение объёмов продаж ПК в апреле может служить тревожным сигналом для Intel и AMD
Beta Version
13:54
Никто не будет такие контракты заключать хотя бы из-за курсовых скачков. Свободный рынок сам определяет цену товара.
Снижение объёмов продаж ПК в апреле может служить тревожным сигналом для Intel и AMD
wwr222
13:53
Фанатик это ты.Из-за майнеров весь рынок под откос пойдет.Нахер кому процы нужны будут.Ты даже не попытался смысл понять.
Снижение объёмов продаж ПК в апреле может служить тревожным сигналом для Intel и AMD
ахахах
13:53
это знаешь кто?это наверно китаец
Снижение объёмов продаж ПК в апреле может служить тревожным сигналом для Intel и AMD
Николай Тищенко
13:52
Это и есть третья волна. Первая была, когда выпустили R9 290X, вторая - когда выпустили RX480, а то, что мы видим сейчас - это третья. И последняя. Дальше АД. 🤣
Курса эфира превысил 4300 USD, а цены на видеокарты NVIDIA RTX 3070 превысили 200 тысяч рублей
Lamerusha Lat
13:52
Через год ничего не поменяется, кроме цен в сторону увеличения.
Курса эфира превысил 4300 USD, а цены на видеокарты NVIDIA RTX 3070 превысили 200 тысяч рублей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем