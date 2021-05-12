Пресс-конференции Xbox и Bethesda на E3 2021 могут быть объединены
Журналист Джефф Грабб, инсайдерская информация которого сбывается со слишком уж высокой вероятностью, чтобы её игнорировать, сообщил о том, что игровое крыло Microsoft и Bethesda Softworks выступят на грядущей E3 2021 в рамках единой пресс-конференции.
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Подробностями Грабб не обладает, но из информации его источников следует, что компании хотели выступить «единым фронтом», нежели отделяться друг от друга. В целом данная информация звучит логично, поскольку, как нам всем хорошо известно, ZeniMax Media, а вместе с ней и Bethesda Softworks вместе со всеми своими студиями и франшизами, отныне принадлежат игровому направлению Microsoft.
Хотелось бы верить, что на данном мероприятии нам наконец-то покажут геймплей амбициозной космической ролевой игры Starfield и хотя бы напомнят о существовании The Elder Scrolls VI. Оба этих проекта были анонсированы ещё три года назад — на E3 2018 — и с тех пор никакой информации кроме сомнительных утечек по ним не поступало. Пора бы уже честь знать и поведать сообществу об этапах их производства.
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E3 2021 пройдёт с 12 по 15 июня полностью в онлайн-формате.
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