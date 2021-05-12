Facebook станет просить своего пользователя прочитать статью перед тем, как ей поделиться
Сайты социальных сетей разными способами пытаются бороться с дезинформацией на своих платформах. Так, в конце марта Twitter анонсировала серию обновлений, одно из которых отправляло бы пользователю просьбу прочитать новостную заметку перед её «ретвитом». Конкретно этот апдейт задумывался с очень простой целью: побудить пользователей задуматься о фактическом содержании статьи, а не только о её заголовке. Facebook решила последовать данному примеру.
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Крупнейшая социальная сеть представила функцию, которая поможет пользователю убедиться, что он ознакомился с контентом, которым собирается поделиться. По аналогии с Twitter, в Facebook всякий раз будет появляться подсказка-напоминание о важности ознакомления со статьёй или заметкой, которой участник социальной сети собирается поделиться с другими.
Сама подсказка будет появляться только тогда, когда алгоритм Facebook обнаружит, что пользователь делится новостной статьёй, которую он ещё не читал. Ему предложат перейти по ссылке и ознакомиться с содержимым, но настаивать никто не будет. Вы всегда сможете нажать кнопку «Продолжить публикацию», даже если статью действительно не читали и не собираетесь.
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Starting today, we’re testing a way to promote more informed sharing of news articles. If you go to share a news article link you haven’t opened, we’ll show a prompt encouraging you to open it and read it, before sharing it with others. pic.twitter.com/brlMnlg6Qg— Facebook Newsroom (@fbnewsroom) May 10, 2021
Обновление с контекстной подсказкой ещё не доступно для всех участников социальной сети Facebook, так как тестируется на ограниченном количестве аккаунтов.
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