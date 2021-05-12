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За прошедший год Apple заблокировала свыше 1 миллиона приложений для App Store

Основные причины для отказа тоже указываются.
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Несколько недель назад компания Google опубликовала интересную статистику о вредоносной активности в магазине приложений Google Play за прошлый год. В отчёте указывалось, что более 100 тысяч учётных записей разработчиков подверглись блокировке по самым разным причинам. Теперь настал черёд Apple обнародовать схожие данные по разработчикам приложений для App Store.

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Представители Apple сходу отметили, что методы работы преступников, их изощрённость и общий масштаб возникающих угроз увеличиваются с каждым днём. Именно поэтому в компании действует строгая политика проверки, направленная на недопуск в App Store вредоносных приложений. Выстроенная система отбора и проверки помогла более 180 тысячам разработчиков запустить свои приложения в прошлом году.

В то же время более 1 миллиона приложений и 1 миллион обновлений были отклонены из-за того, что они не работали надлежащим образом — если точнее, то не работали так, как указывалось в их документации. В числе «отказников» также есть множество программ, разработчики которых не создали надлежащих механизмов модерации для отслеживания и контроля создаваемого пользователями контента.

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Apple указала на наиболее частые причины для отказа в размещении, объединив такие случаи в большие группы. В общем, имея конкретные цифры, знакомиться с такой информацией становится намного интереснее. Судите сами:

  • 48 тысяч приложений было отклонено из-за наличия недокументированных возможностей;
  • 150 тысяч приложений отклонили, потому что они были клонами популярных программ и содержали инструменты, которые принуждали пользователей совершать покупки;
  • 95 тысяч приложений были идентифицированы как мошеннические, поэтому удалены;
  • 215 тысяч приложений удалили по причине нарушения политики в области конфиденциальности пользователя.

Apple также заблокировала 470 тысяч учётных записей разработчиков по причине совершения последними мошеннических действий. У купертинцев действует специальная партнёрская программа, в рамках которой крупные организации могут размещать свои приложения для внутреннего использования, минуя стандартный процесс проверки приложений. Так вот, даже здесь Apple установила более 3,2 миллиона случаев отправки подложных данных.

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Отдельного упоминания заслуживает работа Apple по предотвращению мошенничества с платежами по кредитным картам. Купертинцы полагаются здесь не только на работу групп модераторов, но и на ИИ-систему. Это позволило в прошлом году предотвратить совершение платежей с более 3 миллионов украденных карт на общую сумму в $1,5 миллиарда.

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