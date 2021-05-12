Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Ремейк культовой стратегии Master of Magic находится в производстве, релиз — в следующем году

Данная игра также известна как Civilization с магией.
+
65% скидки в Ситилинке, смотри
Новые поставки RTX 3080 значительно подорожали
2Tb Toshiba дешево в Ситилинке

Глобальная стратегия Master of Magic, которая справедливо запомнилась многим, как «Цивилизация с магией и колдунами», является одной из тех игр, перед мониторами с которыми наше поколение в своём детстве/юности проведело несметное количество вечеров. Игра уже очень старенькая, однако её идея бессмертна, поэтому издательство Slitherine совместно с разработчиками из MuHa Games и Eerie Forest Studio собрались и решили сделать её ремейк.

реклама

анонсы и реклама
75" 7680 x 4320 Samsung дешевле чем ты думаешь
Распродажа 16Gb 4600MHz DDR 4 - смотри скидку
RTX 3080 - смотри цену
240Gb Kingston дешевле 3000р в Ситилинке
1Tb HDD на распродаже в Регарде
Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь
32Gb DDR 4 2933MHz Kingston с большой скидкой
10Tb WD за 60 990р - новые цены на харды

Хотя к ремейкам по вине их производителей отношение заранее скептическое, но судя по описанию, обновлённая Master of Magic будет максимально близка к оригиналу; с поправкой разве что на уровень графического исполнения. Нас также ждут пять школ магии (света, смерти, природы, хаоса и колдовства), четырнадцать уникальных чародеев со своими особыми чертами, свыше шестидесяти специальных способностей и более двухсот доступных для изучения заклинаний.

Как и в оригинале, в ремейке Master of Magic нас ждут 14 фэнтезийных рас со своими особенностями. Всего на выбор игрокам будет доступно 196 типов юнитов. Игровая карта разделена на два измерения: Arcanus, более похожий на типичные земные условия, и Myrror, мрачное измерение, в котором всё наполнено магией и заселённое волшебными расами и созданиями.

реклама

Релиз проекта, по плану, состоится в следующем году.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

slitherine master of magic eerie forest studio master of magic remake muha games
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Ремейк культовой стратегии Master of Magic находится в производстве, релиз — в следующем году
+
Гейб Ньюэлл пообещал представить до конца года подробности о выпуске игр Valve на консолях
+
EA подтвердила июньскую презентацию новой Battlefield и уточнила, что игра также выйдет на PS4 и Xbox One
+
Ubisoft будет активнее разбавлять свои AAA-игры условно-бесплатными ответвлениями
1
Разработчики «шпионской стратегии Phantom Doctrine заняты созданием игры по сериалу «Звёздные врата»
+
Electronic Arts отчиталась о рекордно успешном финансовом годе
2

Интересные материалы

Игровой компьютер до 120 тысяч рублей: май 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
3 мая 2021 21
Битва видеокарт: GeForce GTX 1060 6GB VS GeForce GTX 1060 3GB VS Radeon RX 570 8GB
29 апреля 2021 30
Битва игровых компьютеров: Pentium G6400 & GeForce GTX 1650 Super VS Athlon 240GE & Radeon RX 570
28 апреля 2021 33
Деньги вперед: главные игры мая 2021 года
5 мая 2021 73
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 6700 XT: непоколебимый во всем
1 мая 2021 26
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ProArt B550-Creator
6 мая 2021 26

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Более 250 рублей в день с GeForce GTX 1060 в мае 2021 — повод майнить даже на одной видеокарте
90
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
19
10 лучших Tycoon и менеджмент игр последних 10 лет — почувствуй себя магнатом или управленцем
7
Битва игровых компьютеров: Core i7-9700F & Radeon RX 5700 ХТ и Ryzen 7 3700Х & GeForce RTX 2070 Super
12
Сравнительный обзор кулеров IFX-14 , Asus Triton 88 , Dark Rock Pro 4
4

Сейчас обсуждают

terenty79
02:18
В тиктоке эти клоуны кривляются, совершенно не для того, что бы на работу устроится. наоборот они этого всячески делать не хотят. ну а чтото впаривать дегенератам, которые этот тикток постоянно смотря...
В TikTok внедрят приложение для покупок и поиска работы
Renegade1979
02:17
А кто с тобой диалог ведет? Тебя уже в Нюрнберге разок вешали ж вроде? Осиновый кол в очко забыли. Они всегда возвращаются в таких случаях ))
Председатель Госдумы Володин предложил обсудить анонимность в интернете после стрельбы в Казани
Bare_Metal
02:16
Проблема в том, что у тебя недостаточно синаптических связей. Это как человек с улиткой диалог ведут. Понимаешь? Нет? Предсказуемо...
Председатель Госдумы Володин предложил обсудить анонимность в интернете после стрельбы в Казани
Bare_Metal
02:12
Откуда у селюков свой интернет? ФИДО на модемах освоили в 21 веке?
Председатель Госдумы Володин предложил обсудить анонимность в интернете после стрельбы в Казани
Renegade1979
02:12
Чтоб посадить режиссера за клип Рамштайна, он же сначала должен представиться... на очереди запрет группы Blondie, за "панк, насилие" https://www.youtube.com/watch?v=8a2BF44HwFk
Председатель Госдумы Володин предложил обсудить анонимность в интернете после стрельбы в Казани
Renegade1979
02:11
Ты в жопе. Кыш с нашего интернета, бот дешевый
Председатель Госдумы Володин предложил обсудить анонимность в интернете после стрельбы в Казани
Renegade1979
02:09
Я вообще думал это неважно какой там был пост. Если захотят посадить, даже за клип Рамштайна посадят. Главное получить личные данные постившего. Для этого в частности Твитеру выдавали требование, хран...
Председатель Госдумы Володин предложил обсудить анонимность в интернете после стрельбы в Казани
Bare_Metal
02:08
Я в чебурнете, что ты в нём делаешь "свободный воин света"?
Председатель Госдумы Володин предложил обсудить анонимность в интернете после стрельбы в Казани
Renegade1979
02:06
Ты что забыл в интернете? Шавкам место в Чубурнете. И молиться на фуражку гитлера в храме Сотоны им. иконы пресвятого Щайги "Много есть" ))
Председатель Госдумы Володин предложил обсудить анонимность в интернете после стрельбы в Казани
Bare_Metal
02:04
Нечленораздельный вой, ничего другого я не ожидал.
Председатель Госдумы Володин предложил обсудить анонимность в интернете после стрельбы в Казани
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем