Глобальная стратегия Master of Magic, которая справедливо запомнилась многим, как «Цивилизация с магией и колдунами», является одной из тех игр, перед мониторами с которыми наше поколение в своём детстве/юности проведело несметное количество вечеров. Игра уже очень старенькая, однако её идея бессмертна, поэтому издательство Slitherine совместно с разработчиками из MuHa Games и Eerie Forest Studio собрались и решили сделать её ремейк.

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Хотя к ремейкам по вине их производителей отношение заранее скептическое, но судя по описанию, обновлённая Master of Magic будет максимально близка к оригиналу; с поправкой разве что на уровень графического исполнения. Нас также ждут пять школ магии (света, смерти, природы, хаоса и колдовства), четырнадцать уникальных чародеев со своими особыми чертами, свыше шестидесяти специальных способностей и более двухсот доступных для изучения заклинаний.

Как и в оригинале, в ремейке Master of Magic нас ждут 14 фэнтезийных рас со своими особенностями. Всего на выбор игрокам будет доступно 196 типов юнитов. Игровая карта разделена на два измерения: Arcanus, более похожий на типичные земные условия, и Myrror, мрачное измерение, в котором всё наполнено магией и заселённое волшебными расами и созданиями.

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Релиз проекта, по плану, состоится в следующем году.