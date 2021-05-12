Несмотря на то, что консоли PlayStation 4 и Xbox One, в особенности их базовые версии, уже давным-давно безнадёжно морально устарели, они всё ещё имеются «на руках» у миллионов геймеров, и вследствие дефицита компонентов для производства консолей нового поколения в ближайшее время соотношение сторон «некстгена» и «пастгена» в сторону первых явно не сместится. Как следствие, отказываться от их поддержки в современных играх слишком преждевременно. Electronic Arts придерживается точно такого же мнения, поэтому сегодня вскоре после публикации финансового отчёта заявила, что грядущая Battlefield заглянет на консоли как текущего, так и прошлого поколений.

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По словам руководителя Electronic Arts Эндрю Уилсона, фанатам Battlefield следует ждать истинно некстгенную игру с огромным масштабом боевых действий, элементами тотальной войны, а также буквально меняющей игру системой разрушаемого окружения.

Если вам справедливо кажется, что данная информация противоречит изложенной в первом абзаце, то не стоит забывать, что разработчики всегда могут ограничить геймплейные и технические возможности игры на консолях, которые этого попросту не «вытянут». В прошлом DICE так уже делала: во времена Battlefield 3 консольные версии игры подвергались урезаниям в сравнении с PC-версией в силу их (консолей) недостаточной производительности.

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Сам Уилсон уже видел анонсирующий трейлер новой Battlefield.