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Разработчики «шпионской стратегии Phantom Doctrine заняты созданием игры по сериалу «Звёздные врата»

После провала предыдущего проекта команде пришлось тяжко.
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Разработчики из польской студии Creative Forge Games, которые до настоящего момента выпускали, например, необычную стратегию про шпионов Phantom Doctrine и тактическую игру Hard West, трудятся в данный момент над новой игрой. Речь идёт о стратегии в реальном времени Stargate: Timekeepers, о которой на сегодняшний день известно очень мало.

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Да, у нас есть в распоряжении коротенький тизер, мы также знаем, что разработчикам помогает издательство Slitherine, но основной информации по проекту представлено чуть. Сообщается только, что действие Stargate: Timekeepers будет происходить после финала седьмого сезона сериала «Звёздные врата». Игроку нужно будет сразиться с лордом Анубисом над Антарктикой, помощь ему будет оказывать командир Ева Маккейн.

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Известно также, что в Stargate: Timekeepers мы сможем путешествовать во времени и пространстве, заниматься спасением мирных жителей и прочими вещами. Stargate: Timekeepers должна выйти на PC, но даты релиза у проекта нет.

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