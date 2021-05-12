Разработчики «шпионской стратегии Phantom Doctrine заняты созданием игры по сериалу «Звёздные врата»
Разработчики из польской студии Creative Forge Games, которые до настоящего момента выпускали, например, необычную стратегию про шпионов Phantom Doctrine и тактическую игру Hard West, трудятся в данный момент над новой игрой. Речь идёт о стратегии в реальном времени Stargate: Timekeepers, о которой на сегодняшний день известно очень мало.
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Да, у нас есть в распоряжении коротенький тизер, мы также знаем, что разработчикам помогает издательство Slitherine, но основной информации по проекту представлено чуть. Сообщается только, что действие Stargate: Timekeepers будет происходить после финала седьмого сезона сериала «Звёздные врата». Игроку нужно будет сразиться с лордом Анубисом над Антарктикой, помощь ему будет оказывать командир Ева Маккейн.
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Известно также, что в Stargate: Timekeepers мы сможем путешествовать во времени и пространстве, заниматься спасением мирных жителей и прочими вещами. Stargate: Timekeepers должна выйти на PC, но даты релиза у проекта нет.
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