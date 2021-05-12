Electronic Arts отчиталась о рекордно успешном финансовом годе
Electronic Arts не могла отсидеться в сторонке и вслед за остальными была обязана опубликовать отчёт о своей деятельности за завершившийся 31 марта 2020/2021 финансовый год. Как и следовало ожидать — ничего удивительного в этом нет — минувший финансовый год стал для издательства рекордным: продажи игр компании составили $6,19 млрд. Рост по сравнению с прошлым, также прошедшим «под флагом» пандемии финансовым годом, составил 15 %.
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За прошлый год Electronic Arts выпустила тринадцать новых игр и привлекла в свою «сеть» больше 42 миллионов новых пользователей. При этом в первую очередь за свои успехи Electronic Arts благодарит FIFA 21, FIFA Ultimate Team, Apex Legends, The Sims 4 и, как ни странно, Madden NFL. Сумма дивидендов акционерам компании по итогам четвёртого финансового квартала составила $0,17 за акцию.
Прогнозы компании также закономерно растут. За текущий финансовый год компания планирует заработать около $6,8 млрд, из которых $339 миллионов — чистой прибыли. Новые игры издательства (будем откровенны, нас интересует в первую очередь Battlefield) непосредственно в отчёте упомянуты не были, но предположим, что соответствующая информация вскоре будет разглашена инвесторам, а там уже и до журналистов недалеко. Пока что по Сети гуляет двоякая информация об анонсе на этой неделе и полноценной презентации в июне.
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