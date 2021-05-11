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На следующей неделе Blizzard подробнее расскажет о мультиплеере Overwatch 2

До сей поры все разговоры в основном велись о режиме совместного прохождения.
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Для фанатов Overwatch не секрет, что все ресурсы команды её разработчиков брошены именно на производство сиквела: уже несколько лет оригинальная игра пребывает в стадии тотального застоя, и геймерам закономерно хочется узнать, что за это время успели сварганить их любимые девелоперы. Такой информацией Blizzard поделится с нами уже в следующий четверг, 20 мая.

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Как уточнил новый геймдиректор Overwatch и Overwatch 2 Аарон Келлер, прежде Blizzard очень много внимания уделяла кооперативной составляющей сиквела, однако ядром игры всё же является PvP-мультиплеер, поэтому 20 мая специальная прямая трансляция будет посвящена именно ему. В рамках мероприятия Blizzard расскажет об изменениях в PvP-режиме Overwatch 2 и их философии.

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Келлер сразу уточнил, что всё, что будет показано 20 мая — вырезка из активно разрабатываемого проекта, поэтому к релизу те или иные детали могут поменяться. А релиз, судя по всему, ещё нескоро. Не в этом году — точно.

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