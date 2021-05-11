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Мероприятие EA Play Live 2021 пройдёт лишь в июле

Так решило издательство.
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Electronic Arts в своём официальном Twitter уведомила игровое сообщество о том, что мероприятие EA Play, которое в этом году также пройдёт полностью в онлайн-формате, проведут ближе к концу июля — 22 числа, если быть точными.

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Что нас ждёт в рамках мероприятия, естественно, пока тайна за семью печатями, однако рискнём предположить, что Electronic Arts не станет дожидаться его, чтобы представить новую Battlefield. По слухам, её анонс состоится на этой неделе, но вот сама EA намекает на июнь.

Также нельзя исключать и долгожданной презентации игрового процесса новой Dragon Age. Проект был анонсирован больше трёх лет назад и до сих пор о нём не известно практически ничего. Как бы то ни было, ожидание для нас — единственно верный выход в сложившейся ситуации.

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