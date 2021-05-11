Компания Square Enix определилась с датой выхода NieR Re[in]carnation — проектом, который запланирован для iOS и Android. В Европе и США игра должна поступить в продажу 8 ноября. За сюжет и постановку отвечает Йоко Таро, художником выступает Казуми Коду. В общем, в команде разработки мобильной NieR числятся те же люди, которые ранее работали над большими проектами серии.

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Как и в случае с предыдущими большими играми NieR, мобильная Re[in]carnation расскажет историю девушки в белом. Она просыпается в таинственном месте, которое называется Клетка. Заинтересованные могут оформить предварительную регистрацию в магазинах для iOS и Android.

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На самом деле, релиз NieR Re[in]carnation состоялся раньше, просто пока эта игра доступна жителям Японии.