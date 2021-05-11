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NieR Re[in]carnation обзавелась датой выхода в Европе и США

В Японии проект уже вышел.
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Компания Square Enix определилась с датой выхода NieR Re[in]carnation — проектом, который запланирован для iOS и Android. В Европе и США игра должна поступить в продажу 8 ноября. За сюжет и постановку отвечает Йоко Таро, художником выступает Казуми Коду. В общем, в команде разработки мобильной NieR числятся те же люди, которые ранее работали над большими проектами серии.

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Как и в случае с предыдущими большими играми NieR, мобильная Re[in]carnation расскажет историю девушки в белом. Она просыпается в таинственном месте, которое называется Клетка. Заинтересованные могут оформить предварительную регистрацию в магазинах для iOS и Android.

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На самом деле, релиз NieR Re[in]carnation состоялся раньше, просто пока эта игра доступна жителям Японии.

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Сейчас обсуждают

Renegade1979
19:49
Нашел тебе. На падзалупе лысого По-вора тебе самое место, дешевка. Пригони коллег, поплюсуй твинков. Я дозволяю, милостиво
Русские хакеры могут быть причастны ко взлому трубопровода в США
Bare_Metal
19:48
Страдания школьников гей-меров бесценны, ждём их в комментариях 8-)
Майнинг Chia Coin привёл к 3-кратному подорожанию жёстких дисков в российских магазинах
OsirisD2
19:48
забавно видеть антикоммунизм в признаках фашизма, ведь по сути коммунизм такой же фашизм) итак, почему ты приписываешь мне этот пункт?
Русские хакеры могут быть причастны ко взлому трубопровода в США
Дмитрий Давыдов
19:47
Абсурд))) У нас его особо не майнят, зато подорожали в 3 раза В Китае чиа майнят запредельными темпами, а там все в норме
Майнинг Chia Coin привёл к 3-кратному подорожанию жёстких дисков в российских магазинах
Renegade1979
19:47
Фашист, ты почему меня фашистом назвал, нечисть с падзалупы ПрыгоузiнЪа?! Найди работу, дешевка
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Обгаженный интел
19:47
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Русские хакеры могут быть причастны ко взлому трубопровода в США
Renegade1979
19:45
Ну как, кто ж не курсе что в Рашке нагло торгуют запрещенной американской империалистической буржуазной электроникой! И еще обсуждают джинсы! И запрещенную группу Blondie (панк, насилие!), а должны об...
Русские хакеры могут быть причастны ко взлому трубопровода в США
Вячеслав Долгополов
19:40
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SMA
19:39
Renegade1979 писал что фашики всего мира на деньги путина тусуются... я так у него уточнить... хотя он правда уже давно в логику поломался, похоже вукраинское тв моск засрало.
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Renegade1979
19:39
У нас татары крымские сейчас считаются братскими народами. Типа, они местное население и потомки половцев. Эрдогану тоже импонирует, опять же. Сам основатель династии Хаджи Герай и то родился у Ковно ...
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