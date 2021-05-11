«Верный путь тут лишь один»: трейлер к скорому выходу дополнения «Гнев друидов» для Assassin’s Creed Valhalla
Уже в этот четверг, 13 мая, Assassin’s Creed Valhalla получит первое крупное сюжетное дополнение под названием «Гнев друидов». Оно отправит игроков в Ирландию, где, согласно сюжету, «последователи древних мистических учений совершают тёмные обряды». По такому поводу разработчики сегодня опубликовали сопутствующий видеоролик.
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В «Гневе друидов» нам предстоит положить конец раздирающей Ирландию братоубийственной войне и объединить враждующие фракции и кланы под властью верховного короля, параллельно раскрыв заговор коварных друидов, у которых на Ирландию свои планы.
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Дополнение будет автоматически доступно всем обладателям сезонного абонемента, но при желании его можно будет приобрести и отдельно. Всего Ubisoft сообщала о планах по выпуску двух дополнений, однако датамайнеры раскопали в файлах игры упоминания и таинственного третьего аддона. Поживём-увидим, как говорится.
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