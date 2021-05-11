Издательство Paradox Interactive в новостной ленте градостроительного симулятора Cities Skylines сообщило о том, что совместно с его разработчиками из Colossal Order уже работает над новым проектом. К сожалению, подробностями о нём пока делиться рано, поскольку он пребывает на совсем начальных стадиях разработки. Попутно Paradox напомнила о скором — 21 мая — начале своего фестиваля PDXCON Remixed, однако вряд ли в его рамках нам что-то расскажут о таинственном новом проекте создателей идеального наследника SimCity.

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Напомним, что Cities Skylines вышла в 2015 году и быстро завоевала славу «такого, какого надо» SimCity: с большими пространствами, огромными возможностями и в целом увлекательного процесса. Cities Skylines можно с чистой совестью именовать одним из шедевров игровой промышленности, и 94-процентный пользовательский рейтинг в Steam не даст соврать.