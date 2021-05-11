Epic Games считает мобильные устройства наиболее перспективными для развития Fortnite
В рамках продолжающегося судебного разбирательства между Apple и Epic Games, послужившего источником многочисленных «сливов» документации, касающейся деятельности последней, руководитель Epic Games по направлению маркетинга Мэттью Вайсинджер заявил, что Fortnite достигла максимальной возможной аудитории на консолях.
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Однако потенциал для роста проекта ещё не исчерпан, и наиболее перспективными платформами для его (роста) осуществления Вайсинджер закономерно считает мобильные устройства. По словам главного маркетолога Epic Games, мобильные устройства есть у всех, без них невозможна современная жизнь, а вот компьютеры или консоли значительно уступают мобильникам по распространённости.
Согласно сведениям Epic Games, к концу лета прошлого года, когда Fortnite удалили из App Store, на долю iOS-устройств приходилось до 10 % всей аудитории проекта. После удаления проекта из магазина Apple эта аудитория фактически исчезла, потому что устройства под управлением другой мобильной ОС у них обычно нет, как нет и производительного ПК или консоли.
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По статистике, основная выручка Fortnite (почти 75 %) на текущий момент приходится именно на консольные версии, в то время как PC, Switch и мобильные устройства делят между собой оставшиеся 25 %. В связи с этим вполне закономерно, что Epic Games считает мобильные устройства наиболее перспективными для дальнейшего развития Fortnite: только представьте себе объём выручки компании, если «мобильники» займут условные 50 % всей аудитории проекта.
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