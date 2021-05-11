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Starbreeze успешно выходит из кризиса, а Payday 3 всё ещё запланирована к выходу в 2023 году

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Шведская компания Starbreeze получила печальную известность на фоне многочисленных проблем, неудачных релизов и в целом незавидного финансового положения. Ещё два года назад ситуация в компании была аховой, но вследствие процедуры реконструкции, под которой в шведском законодательстве понимают спасение утопающих компаний, Starbreeze удалось остаться на плаву и даже начинать успешно выходить из кризиса. В свежем квартальном отчёте, например, сообщается о 95-процентном сокращении убытков компании и росте продаж её товаров.

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Как уточняет финансовый отдел компании, за первый квартал текущего года (до 31 марта включительно) её выручка до вычета налогов и амортизации выросла на 33 % и составила $2,7 млн, а убытки до налогов сократились на 95 % и составили $505 тысяч.

Практически за все свои финансовые успехи Starbreeze следует благодарить Payday 2. Что же касается третьей номерной части серии, то её разработка полностью профинансирована, а релиз, как напоминают представители компании, всё также запланирован на 2023 год.

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