Paradox Interactive опубликовала квартальный отчёт: выручка и прибыль падают
Студия Paradox Interactive опубликовала квартальный отчёт по итогам своей деятельности, из которого можно подчерпнуть немало интересно. Например, мы теперь знаем, что у компании за первый квартал выручка снизилась на 9%, а операционная прибыль — на 44%. Основные деньги Paradox делает на Stellaris, Cities: Skylines, Crusader Kings III, Europa Universalis IV и Hearts of Iron IV. То есть, это проекты, которые могут быть только на PC — слишком уж у них специфичный жанр, схема управления и общий темп.
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Сотрудники Paradox Interactive до сих пор работают из дома из-за сохраняющегося риска заболеть коронавирусом, от этого страдает скорость разработки. В управлении отметили, что главная цель студии — достигнуть баланса между выпуском новых проектов и поддержкой старых. Руководство Paradox осталось недовольным результатами первого квартала и будет предпринимать шаги по улучшению ситуации.
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В отчёте особое место занимали показатели Surviving Mars — интересной стратегии об устройстве быта в действующей колонии на Марсе. Этот проект может похвастаться большой пользовательской базой, которая с недавних пор насчитывает 5 миллионов уникальных игроков. Разработчики остались рады показателям и планируют развивать проект, выпуская для него контент.
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