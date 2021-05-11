Mojang совместно с Double Eleven продолжают время от времени поддерживать своё Action/RPG-ответвление к Minecraft с подзаголовком Dungeons. Как стало известно из свежей публикации на сайте проекта, уже через две с небольшим недели — 26 мая — все фанаты Minecraft Dungeons получат возможность отправиться в подводное царство в рамках дополнения Hidden Depths.

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По сюжету, нам предстоит бороться с заразой, добравшейся даже до самых глубин океана. На этом описание непосредственно дополнения заканчивается, однако параллельно с аддоном в Minecraft Dungeons появится и бесплатный конент. Например, рейдовые капитаны (Raid Captains) — особо сложные оппоненты, которые заставят вас адаптировать свой стиль игры. Рейдовые капитаны обитают в укромных уголках игрового мира и охраняют бесценные сокровища.

Кстати, по статистике, средний возраст игрока в Minecraft уже вырос до 27 лет. Так что безусловно смешные (нет) шутки про школьников-майнкрафтеров устарели как минимум на десяток лет.