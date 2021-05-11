Разработчики симулятора бездорожья SnowRunner решили порадовать любителей зимы и снега, и анонсировали четвёртый сезон контентной поддержки своего детища. Основным нововведением четвёртого сезона станет крупная локация, территориально расположенная в Амурской области. По сюжету, некая частная компания решает восстановить заброшенный космодром «Северный» (видимо, это аллюзия на космодром «Восточный», также расположенный в Амурской области), и без команды профессиональных водителей, управляющих грузовыми вездеходами, в этой непроходимой глуши не обойтись.

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Нам предстоит принять участие в ремонте полуразрушенных мостов, строительстве жилья для рабочих будущего восстановленного космодрома, а когда вся колоссальная работа будет выполнена — подвозить уже готовые ракеты-носители к стартовому столу. В общем, обновление обещает быть интересным.

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Запуск обновления состоится ровно через неделю — 18 мая.