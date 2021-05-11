Анонсирована глобальная стратегия Galactic Civilizations IV, релиз — в следующем году
Разработчики игр нечасто радуют нас анонсами новых глобальных стратегий. Оно и понятно: проекты в данном жанре отличаются поразительной живучестью, и анонс новых его представителей — это всегда риск, поскольку бывалые геймеры могут в штыки принять многие или даже все заявленные изменения и нововведения. Впрочем, без прогресса жизнь невозможна, поэтому несколько часов назад компания Stardock анонсировала Galactic Civilizations IV — четвёртый проект в серии своих космических 4X-стратегий.
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Анонс получился скупым на подробности, но такова современная традиция: анонс зачастую это просто формальность, а основные подробности об игровом процессе начнут поступать лишь через определённый промежуток времени. Тем не менее, некоторыми базовыми сведениями о новинке Stardock всё же поделилась. Так, например, обещан колоссальный масштаб игрового мира, новая боевая система, новая система вторжения в чужие миры, система звёздных секторов, обновлённые способности и параметры лидеров и многие другие изменения.
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Сама Stardock утверждает, что четвёртая часть Galactic Civilizations является кульминацией их работы и опыта в создании глобальных стратегий.
Полноценный релиз запланирован на следующий год, однако счастливчики из числа желающих смогут опробовать раннюю версию в рамках альфа-тестирования этим летом.
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