Разработчики игр нечасто радуют нас анонсами новых глобальных стратегий. Оно и понятно: проекты в данном жанре отличаются поразительной живучестью, и анонс новых его представителей — это всегда риск, поскольку бывалые геймеры могут в штыки принять многие или даже все заявленные изменения и нововведения. Впрочем, без прогресса жизнь невозможна, поэтому несколько часов назад компания Stardock анонсировала Galactic Civilizations IV — четвёртый проект в серии своих космических 4X-стратегий.

реклама

анонсы и реклама 10Tb Seagate за 44 990р - новые цены на харды 8500р скидка на 1Tb SSD в Регарде Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов 2Tb SSD Samsung 870 EVO MZ - 29 990р Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта 6Tb WD за 32 000р - новые цены на харды SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 85 990р

Анонс получился скупым на подробности, но такова современная традиция: анонс зачастую это просто формальность, а основные подробности об игровом процессе начнут поступать лишь через определённый промежуток времени. Тем не менее, некоторыми базовыми сведениями о новинке Stardock всё же поделилась. Так, например, обещан колоссальный масштаб игрового мира, новая боевая система, новая система вторжения в чужие миры, система звёздных секторов, обновлённые способности и параметры лидеров и многие другие изменения.

реклама

Сама Stardock утверждает, что четвёртая часть Galactic Civilizations является кульминацией их работы и опыта в создании глобальных стратегий.

Полноценный релиз запланирован на следующий год, однако счастливчики из числа желающих смогут опробовать раннюю версию в рамках альфа-тестирования этим летом.