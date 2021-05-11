Capcom решила не откладывать дело в долгий ящик, благо, статистика позволяет, и всего спустя несколько дней после релиза Resident Evil Village поделилась информацией о её отгрузках. Итак, на момент публикации заметки от Capcom количество отгрузок Resident Evil Village преодолело отметку в три миллиона копий. Это рекордный по скорости показатель отгрузок в истории франшизы: ремейку Resident Evil 2, предыдущей самой популярной игры во франшизе, аналогичного результата удалось добиться лишь за неделю.

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Вышеизложенная статистика не является удивительной: Resident Evil Village уже успела порадовать Capcom рекордной востребованностью, а также заняла сразу три места (включая первое) в чарте продаж Steam.

Важно отметить, что популярность проекта полностью справедлива и обоснована: судя по пользовательским оценкам, которые изо дня в день лишь растут, перед нами подлинный шедевр.