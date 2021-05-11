В Steam проходит распродажа игр-саг EA: большие скидки на серии C&C, Dead Space и Dragon Age
Valve вместе со своими партнёрами из числа игровых издательств продолжают радовать обитателей Steam интересными предложениями. Вчера в сервисе стартовала распродажа игр от Bethesda Softworks, теперь же очередь дошла до Electronic Arts. Вернее, до игр, которые EA причисляет к разряду «саг»: таким образом, в распродаже принимают участие такие культовые серии, как Dead Space, Crysis, Command & Conquer и другие, но отсутствуют проекты франшиз Battlefield и The Sims.
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Тем не менее, выбор всё равно обширный. Полностью перечислять все предложения в рамках данной заметки мы, естественно, не будем, ограничившись лишь несколькими наиболее привлекательными из них.
- Dragon Age Origins за 249 рублей (скидка 75 %);
- Mass Effect Andromeda Deluxe за 349 рублей (скидка 75 %);
- Command & Conquer Remastered Collection за 749 рублей (скидка 50 %);
- Все три игры серии Dead Space за 249 рублей каждая (скидка 75 %);
- Crysis Trylogy за 2 460 рублей (скидка 56 %).
Распродажа продлится до 17 мая, так что времени на принятие решения ещё предостаточно. Хотя майские праздники и изрешетили семейные бюджеты, на достойную игру копеечка всё же найдётся.
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