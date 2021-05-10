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В Steam проходит распродажа игр Bethesda: скидки до 70 % на серии DOOM, Fallout и The Elder Scrolls

Если вы вдруг ещё не являетесь их обладателями за все предшествующие распродажи.
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В Steam время от времени проходят различные тематические распродажи, связанные с тем или иным игровым издателем/разработчиком. Очередь дошла до Bethesda Softworks, под руководством которой вышло огромное количество культовых франшиз. В свежей распродаже принимают участие практически все из них, так что с большими скидками можно будет приобрести DOOM Eternal, Wolfenstein II The New Colossus, Rage 2 и другие относительно новые проекты.

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Предложений в рамках распродажи очень много, поэтому мы, по традиции, перечислим в рамках данной заметки лишь несколько наиболее привлекательных из них:

  • DOOM Eternal за 659 рублей (скидка 67 %);
  • Dishonored 2 за 574 рубля (скидка 50 %);
  • Fallout 4 за 429 рублей (скидка 50 %);
  • Prey за 499 рублей (скидка 50 %);
  • The Elder Scrolls V Skyrim Special Edition за 699 рублей (скидка 50 %).

Распродажа довольно крупная и продлится она до 16 мая.

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OsirisD2
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13:20
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LoL
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Вижу тебя в теме с 1600 и 1070 и все твои посты предсказуемы))
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ахахах
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Scorpion81
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