В Steam время от времени проходят различные тематические распродажи, связанные с тем или иным игровым издателем/разработчиком. Очередь дошла до Bethesda Softworks, под руководством которой вышло огромное количество культовых франшиз. В свежей распродаже принимают участие практически все из них, так что с большими скидками можно будет приобрести DOOM Eternal, Wolfenstein II The New Colossus, Rage 2 и другие относительно новые проекты.

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Предложений в рамках распродажи очень много, поэтому мы, по традиции, перечислим в рамках данной заметки лишь несколько наиболее привлекательных из них:

DOOM Eternal за 659 рублей (скидка 67 %);

Dishonored 2 за 574 рубля (скидка 50 %);

Fallout 4 за 429 рублей (скидка 50 %);

Prey за 499 рублей (скидка 50 %);

The Elder Scrolls V Skyrim Special Edition за 699 рублей (скидка 50 %).

Распродажа довольно крупная и продлится она до 16 мая.