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Разработчики Gears of War переходят на использование передового движка Unreal Engine 5

Во имя «некстгенности».
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Суперсовременный представленный в прошлом году движок Unreal Engine 5 пока редкий гость в новостных лентах, но в перспективе эта несправедливость будет исправлена. Крупные разработчики игр пусть и непозволительно медленно, но всё же переходят на использование данного передового инструмента, и сегодня о соответствующем «переезде» объявила студия The Coalition, последние несколько лет занимающаяся производством игр серии Gears of War.

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Как пишут представители студии, Gears of War всегда славилась использованием передовых на своё время движков серии Unreal Engine, и будущие проекты не станут исключением. Пока что, однако, никаких анонсов The Coalition не готовит и в обозримой перспективе ждать их не советует, но фундамент заложен.

Если вам интересно, на что способен Unreal Engine 5, рекомендуем почитать вот эту посвящённую его презентации заметку.

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