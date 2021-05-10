Суперсовременный представленный в прошлом году движок Unreal Engine 5 пока редкий гость в новостных лентах, но в перспективе эта несправедливость будет исправлена. Крупные разработчики игр пусть и непозволительно медленно, но всё же переходят на использование данного передового инструмента, и сегодня о соответствующем «переезде» объявила студия The Coalition, последние несколько лет занимающаяся производством игр серии Gears of War.

реклама

анонсы и реклама 10Tb Seagate за 44 990р - новые цены на харды 8500р скидка на 1Tb SSD в Регарде Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов 2Tb SSD Samsung 870 EVO MZ - 29 990р Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта 6Tb WD за 32 000р - новые цены на харды SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 85 990р

Как пишут представители студии, Gears of War всегда славилась использованием передовых на своё время движков серии Unreal Engine, и будущие проекты не станут исключением. Пока что, однако, никаких анонсов The Coalition не готовит и в обозримой перспективе ждать их не советует, но фундамент заложен.

Если вам интересно, на что способен Unreal Engine 5, рекомендуем почитать вот эту посвящённую его презентации заметку.