Через несколько часов состоится официальный релиз кооперативного экшена Hood Outlaws & Legends в формате PvPvE, и компания Focus Home Interactive, вопреки устоявшимся традициям в игропроме, опубликовала соответствующий тематический ролик не за месяц до непосредственно релиза, а всего за несколько часов. Чем, безусловно, заслуживает отдельного уважения.

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Будучи вдохновлённой рассказами о Робин Гуде и других «преступниках» на службе у интересов простого народа, Hood Outlaws & Legends отправляет нас в средневековый мир, в котором преступники, считающие себя героями, сражаются с «конкурентами» за звания легенд. Способы этого предельно стандартные: отнять нажитое непосильным трудом у богачей и поделить его между бедняками.

В игре также присутствует элемент RPG: на выбор игрокам даются персонажи, принадлежащие к определённым классам. При желании можно играть за стрелка, мистика, охотника и даже за мастера боевых искусств — типы геймплея практически на любой вкус.

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В Steam игра предлагается за более чем адекватную в современных реалиях цену в 1 199 рублей.