Авторы Fallout 76 ищут серверного инженера для работы над новым проектом
Публикации вакансий различных компаний с завидной частотой становятся источниками информации об их деятельности. Вот и остинское подразделение Bethesda Game Studios, которое, в частности, отвечало за Fallout 76, опубликовало вакансию, в которой объявила о поиске серверного инженера для работы над созданием и улучшением систем неанонсированного проекта.
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Хотя в самом тексте вакансии нет никаких даже отдалённых намёков на суть проекта, сам факт любопытен. Согласно формулировке (unannounced title), речь идёт именно о новой игре, а не о контентной поддержке уже существующего проекта, поэтому успевшие появиться домыслы о том, что серверный инженер требуется Bethesda для поддержки Fallout 76, не выдерживают критики. Если, конечно, не притянуть за уши возможную «многоходовочку» от Bethesda с целью маскировки.
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