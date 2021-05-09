Как и следовало ожидать после вереницы новостей об успехах Resident Evil Village в деле привлечения во франшизу новых фанатов, по итогам первой неполной недели присутствия в продаже новинка возглавила недельный чарт Steam. Более того, в целом различные варианты («бандлы») Resident Evil Village заняли три из десяти мест в недельном чарте, так что успех можно с чистой совестью назвать ошеломляющим.

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В целом чарт продаж на этой неделе претерпел несколько изменений. На второй позиции закрепился готовящийся к завтрашнему релизу кооперативный экшен Hood Outlaws & Legends, на третьем — PlayerUnknown’s Battlegrounds. Что же касается Resident Evil Village, то помимо первого места она также заняла шестое и седьмое места: в варианте Resident Evil Village & Resident Evil 7 Complete Bundle — по предзаказу и после релиза соответственно.

В целом десятка лидеров чарта продаж Steam на этой неделе выглядит следующим образом: