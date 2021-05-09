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Resident Evil Village закономерно стартовала с первого места в недельном чарте продаж Steam

Иного расклада никто и не ожидал.
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Как и следовало ожидать после вереницы новостей об успехах Resident Evil Village в деле привлечения во франшизу новых фанатов, по итогам первой неполной недели присутствия в продаже новинка возглавила недельный чарт Steam. Более того, в целом различные варианты («бандлы») Resident Evil Village заняли три из десяти мест в недельном чарте, так что успех можно с чистой совестью назвать ошеломляющим.

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В целом чарт продаж на этой неделе претерпел несколько изменений. На второй позиции закрепился готовящийся к завтрашнему релизу кооперативный экшен Hood Outlaws & Legends, на третьем — PlayerUnknown’s Battlegrounds. Что же касается Resident Evil Village, то помимо первого места она также заняла шестое и седьмое места: в варианте Resident Evil Village & Resident Evil 7 Complete Bundle — по предзаказу и после релиза соответственно.

В целом десятка лидеров чарта продаж Steam на этой неделе выглядит следующим образом:

  • Resident Evil Village;
  • Hood Outlaws & Legends;
  • PlayerUnknown’s Battlegrounds;
  • It Takes Two;
  • Valve Index VR Kit;
  • Resident Evil Village & Resident Evil 7 Complete Bundle (предзаказ);
  • Resident Evil Village & Resident Evil 7 Complete Bundle;
  • Arma 3 Creator DLC: S.O.G. Prairie Fire;
  • Mass Effect Legendary Edition;
  • NieR Automata.
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Renegade1979
18:59
Это все хорошо, только те ж самые люди которые чешут про борат(2)ство даже и не собираются возвращать ворованную землю, или компенсировать миллиардные убытки от оккупации 20% нашей промки на Вдолбасе....
Wolfenstein Youngblood: тестирование актуальных видеокарт
Andrey Ivanov
18:59
а шо хохлам принадлежит? кизяки и коровьи лепешки на житомирщине? вас даже на цивильные биржи не пускают, рогулье
За первые 9 дней мая доходы майнеров увеличились в 2 раза, а GeForce RTX 3080 окупается за 2 месяца
Scorpion81
18:59
Какие пару лет. 10 месяцев назад стоил $205.
За первые 9 дней мая доходы майнеров увеличились в 2 раза, а GeForce RTX 3080 окупается за 2 месяца
Ургонд
18:58
Тупой жирный уёбок, у нас солидарная система. Ты работаешь и оплачиваешь пенсии пенсионерам. Но ты шквар, просто у монитора сидишь на 2080 играешь и никакие налоги не платишь. И таких полная РАША упыр...
Wolfenstein Youngblood: тестирование актуальных видеокарт
Simon Crebbs
18:58
Майнинг ничем не отличается от обычной спекуляции на бирже, поэтому майнеры должны быть обложены налогом по полной. Не нужно приводить глупые аргументы в духе шестиклассника. Правда, если ты шестиклас...
Майнеры в Южной Корее будут платить 20% налог
АNDREЙ ²º¹¹
18:56
Хохлам то точно ничего не вернут, ибо свинорылым даже запрещено на ней регистрироваться , ахахаха, иди на беларусскую - там точно не взломают, с выбором в 5 монет
За первые 9 дней мая доходы майнеров увеличились в 2 раза, а GeForce RTX 3080 окупается за 2 месяца
AngryBeer
18:55
Скорее ты занимал одну койку из трех в отделении для особо буйных. Ты шизоид, да ещё и пьешь. Как там акции МММ, они у тебя еще на память остались? Или ты это написал в бреду? Поехавший?
За первые 9 дней мая доходы майнеров увеличились в 2 раза, а GeForce RTX 3080 окупается за 2 месяца
Simon Crebbs
18:55
Вы даже знаете людей, которые платят этот налог? Но халявщиков в любом случае нужно обложить налогами, к сожалению, многие из них сидят в Думе, поэтому.....
Майнеры в Южной Корее будут платить 20% налог
Renegade1979
18:53
Это в Израиле такое есть. Но чтоб налог со стоимости крипты, которая ничего не стоит до продажи, драть... такой дурости нет. Даже Елон Муск сказал что доги ничего не стоят и это скам. Просто майнер фе...
Майнеры в Южной Корее будут платить 20% налог
Ургонд
18:53
дите... ты упоротое! ты в одной строчке требуешь чтоб все делали тебе продукт забесплатно, и параллельно истеришь что все должны получать "справедливую оплату труда"... ты там уже определись - либо ра...
Wolfenstein Youngblood: тестирование актуальных видеокарт
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