Resident Evil Village закономерно стартовала с первого места в недельном чарте продаж Steam
Как и следовало ожидать после вереницы новостей об успехах Resident Evil Village в деле привлечения во франшизу новых фанатов, по итогам первой неполной недели присутствия в продаже новинка возглавила недельный чарт Steam. Более того, в целом различные варианты («бандлы») Resident Evil Village заняли три из десяти мест в недельном чарте, так что успех можно с чистой совестью назвать ошеломляющим.
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В целом чарт продаж на этой неделе претерпел несколько изменений. На второй позиции закрепился готовящийся к завтрашнему релизу кооперативный экшен Hood Outlaws & Legends, на третьем — PlayerUnknown’s Battlegrounds. Что же касается Resident Evil Village, то помимо первого места она также заняла шестое и седьмое места: в варианте Resident Evil Village & Resident Evil 7 Complete Bundle — по предзаказу и после релиза соответственно.
В целом десятка лидеров чарта продаж Steam на этой неделе выглядит следующим образом:
- Resident Evil Village;
- Hood Outlaws & Legends;
- PlayerUnknown’s Battlegrounds;
- It Takes Two;
- Valve Index VR Kit;
- Resident Evil Village & Resident Evil 7 Complete Bundle (предзаказ);
- Resident Evil Village & Resident Evil 7 Complete Bundle;
- Arma 3 Creator DLC: S.O.G. Prairie Fire;
- Mass Effect Legendary Edition;
- NieR Automata.
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