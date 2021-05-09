Activision Blizzard возлагает на Diablo IV большие надежды
В свежем финансовом отчёте холдинг Activision Blizzard не мог не коснуться темы Diablo IV. Руководство компании в лице её главного операционного директора Даниэля Алегре в очередной раз сообщило об успешном продвижении разработки проекта, а также возложило на него большие надежды. В частности, Activision Blizzard считает, что Diablo IV станет новым шагом в деле «продвижения искусства создания игр жанра Action/RPG».
реклама
Хотя работа идёт успешно и многие важнейшие этапы производства уже позади, делиться более конкретными сроками выхода Diablo IV господин Алегре не стал; видимо, ими пока даже сами разработчики не владеют. Очевидно, в этом году Diablo IV мы не увидим, да и вряд ли в этом есть необходимость, ведь до конца года выйдет Diablo II Resurrected, идейной наследницей которой и является «четвёрка».
К сожалению, только время покажет, пребывает сейчас Activision Blizzard в сладких иллюзиях или же Diablo IV действительно станет во многих аспектах прорывным проектом.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила