В свежем финансовом отчёте холдинг Activision Blizzard не мог не коснуться темы Diablo IV. Руководство компании в лице её главного операционного директора Даниэля Алегре в очередной раз сообщило об успешном продвижении разработки проекта, а также возложило на него большие надежды. В частности, Activision Blizzard считает, что Diablo IV станет новым шагом в деле «продвижения искусства создания игр жанра Action/RPG».

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Хотя работа идёт успешно и многие важнейшие этапы производства уже позади, делиться более конкретными сроками выхода Diablo IV господин Алегре не стал; видимо, ими пока даже сами разработчики не владеют. Очевидно, в этом году Diablo IV мы не увидим, да и вряд ли в этом есть необходимость, ведь до конца года выйдет Diablo II Resurrected, идейной наследницей которой и является «четвёрка».

К сожалению, только время покажет, пребывает сейчас Activision Blizzard в сладких иллюзиях или же Diablo IV действительно станет во многих аспектах прорывным проектом.