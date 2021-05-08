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Официально представлена Frostpunk Mobile — мобильная версия сурового градостроительного симулятора

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Компания NetEase Games совместно с 11 bit studios заключили партнёрское соглашение, в рамках которого будет выпущена мобильная версия специфического градостроительного симулятора Frostpunk. Речь в данном случае идёт не о портированном продукте, а разрабатываемой с нуля игре.

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Детально Frostpunk Mobile будет представлена в рамках грядущего мероприятия NetEase, которое должно произойти 20 мая — там её можно будет увидеть на скриншотах и видео. А пока приходится перерабатывать и усваивать небольшие обрывки информации от самих авторов. Очень важно, что мобильная игра станет во многом походить на большую версию для PC. Здесь тоже геймплей будет выстраиваться на отчаянных попытках спастись от жуткого холода, но разработчики решили добавить в Frostpunk Mobile несколько уникальных элементов: уникальная система приключений, развитие отдельных персонажей и станция спасения диких животных.

NetEase Games собирается выпустить Frostpunk Mobile на iOS и Android до конца нынешнего года. Пока совсем не ясно, будет ли проект распространяться бесплатно, либо же за него придётся разового платить деньги.

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