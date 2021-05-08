Компания NetEase Games совместно с 11 bit studios заключили партнёрское соглашение, в рамках которого будет выпущена мобильная версия специфического градостроительного симулятора Frostpunk. Речь в данном случае идёт не о портированном продукте, а разрабатываемой с нуля игре.

реклама

анонсы и реклама 10Tb Seagate за 44 990р - новые цены на харды 8500р скидка на 1Tb SSD в Регарде 2Tb SSD Samsung 870 EVO MZ - 29 990р 6Tb WD за 32 000р - новые цены на харды SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 85 990р Ситилинк привез кучу RTX 3080 - смотри цену

Детально Frostpunk Mobile будет представлена в рамках грядущего мероприятия NetEase, которое должно произойти 20 мая — там её можно будет увидеть на скриншотах и видео. А пока приходится перерабатывать и усваивать небольшие обрывки информации от самих авторов. Очень важно, что мобильная игра станет во многом походить на большую версию для PC. Здесь тоже геймплей будет выстраиваться на отчаянных попытках спастись от жуткого холода, но разработчики решили добавить в Frostpunk Mobile несколько уникальных элементов: уникальная система приключений, развитие отдельных персонажей и станция спасения диких животных.

реклама Lead the last city, Survive the eternal winter!



This game will bring all original Frostpunk signature gameplay to mobile, and will let players dive deeper into the post-apocalypse society survival experience!



Find out more information: https://t.co/L6vXOpLscQ#frostpunkmobile pic.twitter.com/oPlWdJKq9N — Frostpunk Mobile (@FrostpunkMobile) May 6, 2021

NetEase Games собирается выпустить Frostpunk Mobile на iOS и Android до конца нынешнего года. Пока совсем не ясно, будет ли проект распространяться бесплатно, либо же за него придётся разового платить деньги.