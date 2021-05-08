Официально представлена Frostpunk Mobile — мобильная версия сурового градостроительного симулятора
Компания NetEase Games совместно с 11 bit studios заключили партнёрское соглашение, в рамках которого будет выпущена мобильная версия специфического градостроительного симулятора Frostpunk. Речь в данном случае идёт не о портированном продукте, а разрабатываемой с нуля игре.
реклама
Детально Frostpunk Mobile будет представлена в рамках грядущего мероприятия NetEase, которое должно произойти 20 мая — там её можно будет увидеть на скриншотах и видео. А пока приходится перерабатывать и усваивать небольшие обрывки информации от самих авторов. Очень важно, что мобильная игра станет во многом походить на большую версию для PC. Здесь тоже геймплей будет выстраиваться на отчаянных попытках спастись от жуткого холода, но разработчики решили добавить в Frostpunk Mobile несколько уникальных элементов: уникальная система приключений, развитие отдельных персонажей и станция спасения диких животных.
реклама
Lead the last city, Survive the eternal winter!— Frostpunk Mobile (@FrostpunkMobile) May 6, 2021
This game will bring all original Frostpunk signature gameplay to mobile, and will let players dive deeper into the post-apocalypse society survival experience!
Find out more information: https://t.co/L6vXOpLscQ#frostpunkmobile pic.twitter.com/oPlWdJKq9N
NetEase Games собирается выпустить Frostpunk Mobile на iOS и Android до конца нынешнего года. Пока совсем не ясно, будет ли проект распространяться бесплатно, либо же за него придётся разового платить деньги.
реклама
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила