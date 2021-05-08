Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Стало известно, сколько Epic Games заработала на эксклюзивных играх в своём магазине в 2019 году

Спойлер: натуральные гроши.
2
RTX 4000 дешево в Ситилинке, можно брать
4Tb WD за 29 990р - новые цены на харды
8500р скидка на 1Tb SSD в Регарде

Продолжается удивительно односторонняя утечка документации из судебного разбирательства между Epic Games и Apple. На этот раз в Сети всплыл документ, в котором описывается выручка Epic Games со стартовых продаж эксклюзивных (или временно эксклюзивных) игр в своём магазине. Статистика вырисовывается нерадостная: за право эксклюзивной продажи Epic Games платит больше, чем ей удаётся выручить с продаж.

реклама

анонсы и реклама
10Tb Seagate за 44 990р - новые цены на харды
8500р скидка на 1Tb SSD в Регарде
2Tb SSD Samsung 870 EVO MZ - 29 990р
6Tb WD за 32 000р - новые цены на харды
SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 85 990р
Ситилинк привез кучу RTX 3080 - смотри цену

Так, например, Borderlands 3, за эксклюзивность которой Epic Games заплатила издательству 2K Games аж $115 миллионов, позволила «эпикам» заработать всего 91 миллион долларов (итого компания в минусе на 24 миллиона долларов). Metro Exodus, стоимость эксклюзивной сделки которой пока неизвестна, за год принесла Epic Games 17 миллионов долларов.

Ещё более печальным образом обстоят дела у Red Dead Redemption 2. Можно только гадать, во сколько Epic Games обошёлся месяц эксклюзивности PC-версии данного замечательного вестерна, но заработать на нём «эпики» смогли лишь $13,5 миллионов.

реклама

Наиболее прибыльными распродажами в Epic Games Store стали зимняя сезонная, а также «мегараспродажа». А самыми эффективными в деле привлечения новых пользователей закономерно стали бесплатные раздачи Grand Theft Auto V и Sid Meier’s Civilization VI.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

epic games epic games store
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Стало известно, сколько Epic Games заработала на эксклюзивных играх в своём магазине в 2019 году
2
Epic Games предлагала Sony $200 млн за выпуск линейки её игр эксклюзивно в Epic Games Store
5
Пиковый «онлайн» Resident Evil Village в Steam превысил отметку в 100 тысяч игроков
1
Авторы Final Fantasy VII Remake Intergrade опубликовали финальный трейлер перед релизом
+
Условно-бесплатная FIFA Online 4 стала доступна для скачивания в России и странах СНГ
1
Первое DLC к Sniper Ghost Warrior Contracts 2 выпустят бесплатно
+

Интересные материалы

Битва видеокарт: GeForce GTX 1060 6GB VS GeForce GTX 1060 3GB VS Radeon RX 570 8GB
29 апреля 2021 30
Битва игровых компьютеров: Pentium G6400 & GeForce GTX 1650 Super VS Athlon 240GE & Radeon RX 570
28 апреля 2021 33
Деньги вперед: главные игры мая 2021 года
5 мая 2021 72
Обзор игровой мыши ASUS ROG Gladius III
3 мая 2021 48
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 6700 XT: непоколебимый во всем
1 мая 2021 26
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Strix Scar 17 G733Q
25 апреля 2021 22

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Что может произойти с вашей электроникой, если ее на нее не подавать питание длительное время
78
Xeon E3-1240 v3 vs i5-8400: шесть ядер против восьми потоков
36
Intel Core i9 - 11900K против Ryzen 9 5950x в играх
136
Битва процессоров: Core i3-10100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
27
Обзор беспроводной гарнитуры ASUS ROG Strix Go BT
+

Сейчас обсуждают

Valva
15:29
А ты не думал, что это просто школьник ворующий уже готовое у ТК и выкладывающий тут, чтобы хоть 500 рублей заработать?
Intel Core i9 - 11900K против Ryzen 9 5950x в играх
wwr222
15:28
Там на твоем ублюдском Утубе 80% тестов херня.Нашел тоже "Лигу справедливости"...
Intel Core i9 - 11900K против Ryzen 9 5950x в играх
rebel-1
15:28
Сисяну опять денежку на новые нары будут собирать? Или тихановской на новую сковородку и мясорубку?
Twitter позволяет жертвовать деньги при помощи Tip Jar
fynjy_2005
15:27
сам бредишь, укропитек. Хз где он был во время янука, но что-то только при укрофашиках ему угрожали смертью. И Шарий никогда не был прорусским, зайди на канал и очнись от бредового сна. Он проходился...
Google грозит штраф в размере 94 триллионов рублей за блокировку российского телеканала Царьград
h2o
15:27
санта барбара какая-то
Intel Core i9 - 11900K против Ryzen 9 5950x в играх
rebel-1
15:27
Ой, вот это вот персонализированная реклама, они всерьез думают что это работает? Выдавать рекламу на основании того, что пользователь вводил в строке поика или произнес слово рядом с телефоном, а мик...
96% пользователей в США не включили отслеживание в iOS 14.5
Максим Пушкин
15:25
я кажется прочитал первый конструктивный коммент, и наконец хоть понял о ком там речь, что тк это не ТК РФ) а 250к просмотров, соглашусь, ту монетизация уже на тысячи может идти. но нет, его любимый ...
Intel Core i9 - 11900K против Ryzen 9 5950x в играх
h2o
15:25
золотушники занервничали
Центробанк Англии призвал инвесторов в криптовалюты быть готовыми потерять деньги
Renegade1979
15:23
Литовченко на Вата tv вчера много угорал по этому поводу. "Продолжила служить" типа. Ну окупанты такие "мало ли кому еще она там, продолжит служить" и отжали бизнесы, и щимили комерсов, и подавляли ин...
Центробанк Англии призвал инвесторов в криптовалюты быть готовыми потерять деньги
Ivan103958
15:22
не мешало бы 11900к поднастроить нормально.. в реальности амд сильнее отстаёт. со своими 16 кукурузными ядрами!
Intel Core i9 - 11900K против Ryzen 9 5950x в играх
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем