Стало известно, сколько Epic Games заработала на эксклюзивных играх в своём магазине в 2019 году
Продолжается удивительно односторонняя утечка документации из судебного разбирательства между Epic Games и Apple. На этот раз в Сети всплыл документ, в котором описывается выручка Epic Games со стартовых продаж эксклюзивных (или временно эксклюзивных) игр в своём магазине. Статистика вырисовывается нерадостная: за право эксклюзивной продажи Epic Games платит больше, чем ей удаётся выручить с продаж.
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Так, например, Borderlands 3, за эксклюзивность которой Epic Games заплатила издательству 2K Games аж $115 миллионов, позволила «эпикам» заработать всего 91 миллион долларов (итого компания в минусе на 24 миллиона долларов). Metro Exodus, стоимость эксклюзивной сделки которой пока неизвестна, за год принесла Epic Games 17 миллионов долларов.
Ещё более печальным образом обстоят дела у Red Dead Redemption 2. Можно только гадать, во сколько Epic Games обошёлся месяц эксклюзивности PC-версии данного замечательного вестерна, но заработать на нём «эпики» смогли лишь $13,5 миллионов.
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Наиболее прибыльными распродажами в Epic Games Store стали зимняя сезонная, а также «мегараспродажа». А самыми эффективными в деле привлечения новых пользователей закономерно стали бесплатные раздачи Grand Theft Auto V и Sid Meier’s Civilization VI.
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