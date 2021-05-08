Epic Games предлагала Sony $200 млн за выпуск линейки её игр эксклюзивно в Epic Games Store
Судебное разбирательство между Apple и Epic Games продолжает становиться источником, по идее, закрытых документов, проливающих свет на масштаб деятельности «эпиков» и того, насколько далеко в индустрию они протиснули свои щупальца. Так, из свежей документации стало известно, что Epic Games пыталась договориться с Sony на предмет выпуска игр последней на PC эксклюзивно в Epic Games Store, и предлагала ей $200 млн за 4–6 проектов.
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Текст документации не вполне точный: неясно, идёт речь о $200 млн за все 4–6 проектов или же за каждый по отдельности. С одной стороны, Epic уже отметилась выплатой $115 миллионов за один только временный эксклюзив в лице Borderlands 3, с другой стороны, речь в документе вполне может идти о мелких (не блокбастерных) творениях Sony.
Учитывая, что некоторые ранее эксклюзивные для PlayStation игры (Horizon Zero Dawn, Days Gone) всё же добрались/доберутся до PC и не являются эксклюзивами EGS, логично предположить, что договорённость не была достигнута либо же касается совершенно других проектов.
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Из документа также следует, что Epic Games планировала обратиться с аналогичными предложениями к Microsoft (Xbox) и Nintendo, но в обоих случаях убедилась, что это бессмысленно. Microsoft выступает против, а Nintendo традиционно выпускает свои игры на собственных платформах.
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