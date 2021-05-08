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Пиковый «онлайн» Resident Evil Village в Steam превысил отметку в 100 тысяч игроков

Это абсолютный рекорд франшизы.
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Как и следовало ожидать, фактор выходных сыграл свою решающую роль в деле установления рекордного «онлайна» Resident Evil Village в Steam. Ещё вчера игра стала самой востребованной на просторах сервиса от Valve за всю историю франшизы, а сегодня превысила свой же вчерашний рекорд более чем на 25 000 пользователей. Как передаёт портал SteamDB, перед самым началом выходных пиковый «онлайн» Resident Evil Village в Steam поставил 101 726 пользователей.

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Таким образом, Village с огромным отрывом стала самой востребованной игрой серии Resident Evil в Steam, и что-то нам подсказывает, что дело не только в наличии в ней обаятельной вампирши Леди Ди (...митреску).

Тем временем пользовательский рейтинг Resident Evil Village только растёт и приближается к «крайне положительному». На момент публикации данной заметки 92 % рецензентов положительно высказались о новом творении Capcom.

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wwr222
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