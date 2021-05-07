Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Resident Evil Village превзошла результат ремейка Resident Evil 2 по пиковому «онлайну» в Steam

Не из-за Леди Ди же, в самом деле?
2
RTX 4000 дешево в Ситилинке, можно брать
4Tb WD за 29 990р - новые цены на харды
8500р скидка на 1Tb SSD в Регарде

Несколько часов назад состоялся релиз Resident Evil Village. Новинка быстро получила восторженные отзывы простых игроков, тем самым подтвердив заявления журналистов, что перед нами отличный проект в культовой вселенной, а теперь, как и следовало ожидать, радует Capcom высокими показателями «онлайна».

реклама

анонсы и реклама
10Tb Seagate за 44 990р - новые цены на харды
8500р скидка на 1Tb SSD в Регарде
2Tb SSD Samsung 870 EVO MZ - 29 990р
6Tb WD за 32 000р - новые цены на харды
SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 85 990р
Ситилинк привез кучу RTX 3080 - смотри цену

Согласно статистике, предоставляемой порталом SteamDB (Steam Database), на момент публикации этой заметки в Resident Evil Village одновременно присутствовали 75 778 игроков, и при этом показатель беспрестанно растёт. Для сравнения, предыдущий успешныйт релиз Capcom в данной франшизе — ремейк Resident Evil 2 — после релиза довольствовался максимальным «онлайном» в 74 227 игроков. Таким образом, «Деревня» стала новой рекордсменкой в данной пусть и не самой объективной, но всё же важной «дисциплине».

Рискнём предположить, что с наступлением выходных Resident Evil Village «пробьёт» психологически важную отметку в 100 тысяч пользователей.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

capcom resident evil village
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Resident Evil Village превзошла результат ремейка Resident Evil 2 по пиковому «онлайну» в Steam
2
Для любителей боли: в Mass Effect Legendary Edition можно будет включить оригинальное управление «Мако»
1
Resident Evil Village получает очень высокие пользовательские оценки
2
Gearbox трудится над новой Borderlands, которая приведёт игроков в восторг
5
StarCraft попал в Зал славы видеоигр
4
В официальное «некстген»-обновление The Witcher 3 могут включить фанатские модификации
5

Интересные материалы

Битва видеокарт: GeForce GTX 1060 6GB VS GeForce GTX 1060 3GB VS Radeon RX 570 8GB
29 апреля 2021 30
Битва игровых компьютеров: Pentium G6400 & GeForce GTX 1650 Super VS Athlon 240GE & Radeon RX 570
28 апреля 2021 33
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 6700 XT: непоколебимый во всем
1 мая 2021 25
Деньги вперед: главные игры мая 2021 года
5 мая 2021 72
Обзор игровой мыши ASUS ROG Gladius III
3 мая 2021 48
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Strix Scar 17 G733Q
25 апреля 2021 22

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Разбираю 7 ошибок при выборе компьютера
155
Что может произойти с вашей электроникой, если ее на нее не подавать питание длительное время
31
Битва игровых компьютеров: Core i5-10400F & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5600 ХТ
11
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ProArt B550-Creator
24
Xeon E3-1240 v3 vs i5-8400: шесть ядер против восьми потоков
22
Большая распродажа ко Дню матери – скидки на Windows 10 и MS Office до 60%
Битва процессоров: Core i3-10100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
10

Сейчас обсуждают

eai
17:54
Вроде бы будет не полноценное продолжение - 4 часть, а какая-то онлайновая хрень.
Gearbox трудится над новой Borderlands, которая приведёт игроков в восторг
eai
17:52
Снаружи негде, капсула в трубе.
К 2027 году Virgin Hyperloop надеется разогнать пассажиров до скорости 1200 км/ч
AngryBeer
17:50
Ну так ты мне сейчас рассказал схему работы спекулянтов на бирже. При понижении курса выигрывает одна сторона, при подъеме курса другая. И спекулянты работают на обе стороны. Обычно стороны занимают к...
Из-за дефицита компонентов производители техники откажутся от выпуска новых моделей
REY_B_
17:44
Не новость. Все спецслужбы имеют свои взломщики. И надо думать, что ото всех они периодически "утекают".
В китайских APT-атаках обнаружен редкий руткит для Windows
Igor Zhdan
17:44
У тебя корпус и БП из чугуния, что ли, что тяжелее 31 кг?
Разбираю 7 ошибок при выборе компьютера
Владимир Фандюшин
17:43
Подтверждаю. В советское время, когда телевизоры были дефицит, мои знакомые купили два, один про запас. Через пять лет попытались включить, а оно не работает. Ещё пример, был у меня усилок Одиссей, я ...
Что может произойти с вашей электроникой, если ее на нее не подавать питание длительное время
REY_B_
17:41
С чего бы им вернуться? - Производственные мощности всё равно останутся за майнерами.
TSMC будет производить 5-нм чипы для майнинга
Ургонд
17:41
Укродикарь опять отcocал русский XYЙ и подавился кoнчoй.
Разбираю 7 ошибок при выборе компьютера
Igor Zhdan
17:40
Всё, этот зумер уже договорился до эффективных менеджеров Сталина и Грозного, несите нового.
Разбираю 7 ошибок при выборе компьютера
Ургонд
17:39
Обоссаный тупой пидорас, как может механика дать прикурить сверхбыстрой флэшпамяти доступ к который мгновенен. И скорость по мелким 4КБ блока недостижима для любого ЖД, пусть даже он будет 30.000 обор...
Разбираю 7 ошибок при выборе компьютера
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем