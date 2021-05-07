Несколько часов назад состоялся релиз Resident Evil Village. Новинка быстро получила восторженные отзывы простых игроков, тем самым подтвердив заявления журналистов, что перед нами отличный проект в культовой вселенной, а теперь, как и следовало ожидать, радует Capcom высокими показателями «онлайна».

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Согласно статистике, предоставляемой порталом SteamDB (Steam Database), на момент публикации этой заметки в Resident Evil Village одновременно присутствовали 75 778 игроков, и при этом показатель беспрестанно растёт. Для сравнения, предыдущий успешныйт релиз Capcom в данной франшизе — ремейк Resident Evil 2 — после релиза довольствовался максимальным «онлайном» в 74 227 игроков. Таким образом, «Деревня» стала новой рекордсменкой в данной пусть и не самой объективной, но всё же важной «дисциплине».

Рискнём предположить, что с наступлением выходных Resident Evil Village «пробьёт» психологически важную отметку в 100 тысяч пользователей.