Авторы Final Fantasy VII Remake Intergrade опубликовали финальный трейлер перед релизом
Компания Square Enix представила финальный трейлер Final Fantasy VII Remake Intergrade — переиздания ремейка (какова формулировка, а?) известной JRPG для консоли Playstation 5. Отличительная особенность конкретно этого варианта заключается в наличии дополнительного эксклюзивного эпизода.
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В конце ролика, к слову, указывается, что вышеупомянутый эпизод является временным эксклюзивом минимум на 6 месяцев. Это значит, что рано или поздно он появится на других платформах.
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Final Fantasy VII Remake Intergrade поступит в продажу 10 июня. Проект порадует владельцев PlayStation 5 сразу двумя графическими режимами: с поддержкой стабильных 60 fps и с улучшенной картинкой.
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