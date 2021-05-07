Условно-бесплатная FIFA Online 4, о которой мы писали несколько недель назад, стала доступна всем жителям СНГ — информацию об этом распространили Electronic Arts и 101XP. Всем желающим, кто действительно надеется получить удовольствие от данной игры, не вкладывая в неё ни копейки, стоит перейти на официальный сайт и скачать установщик.

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FIFA Online 4 — проект не такой уж и «обрезанный», как это может показаться из-за выбранного метода его распространения. Например, тут для изучения сразу доступны четыре режима: «Матч лиги», «Рейтинговый матч», «Особый матч» и «Состязание тренеров». Electronic Arts привлекла для озвучки Василия Уткина и Дмитрия Шнякина, которые наговорили реплик аж на десятки часов.

Как и полагается для проекта серии FIFA, в условно-бесплатной новинке присутствует богатая система кастомизации футболистов — очевидно, что авторы собираются зарабатывать деньги именно на ней. На релизе FIFA Online 4 содержит в себе более 600 команд из более 30 футбольных лиг, включая Лигу чемпионов. А футболистов (действующих и некогда знаменитых) насчитывается более 17 тысяч.

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Игроку в FIFA Online 4 разрешат создать собственную «Команду мечты», привлекая в неё как действующих футболистов, так и спортсменов с высокими достижениями в прошлом. Electronic Arts обещает на регулярной основе снабжать данный проект контентом, но всё будет зависеть от его коммерческого успеха.