Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Условно-бесплатная FIFA Online 4 стала доступна для скачивания в России и странах СНГ

Если кому-то надоело «донатить» в FIFA 21…
1
RTX 4000 дешево в Ситилинке, можно брать
4Tb WD за 29 990р - новые цены на харды
8500р скидка на 1Tb SSD в Регарде

Условно-бесплатная FIFA Online 4, о которой мы писали несколько недель назад, стала доступна всем жителям СНГ — информацию об этом распространили Electronic Arts и 101XP. Всем желающим, кто действительно надеется получить удовольствие от данной игры, не вкладывая в неё ни копейки, стоит перейти на официальный сайт и скачать установщик.

реклама

анонсы и реклама
10Tb Seagate за 44 990р - новые цены на харды
8500р скидка на 1Tb SSD в Регарде
2Tb SSD Samsung 870 EVO MZ - 29 990р
6Tb WD за 32 000р - новые цены на харды
SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 85 990р
Ситилинк привез кучу RTX 3080 - смотри цену

FIFA Online 4 — проект не такой уж и «обрезанный», как это может показаться из-за выбранного метода его распространения. Например, тут для изучения сразу доступны четыре режима: «Матч лиги», «Рейтинговый матч», «Особый матч» и «Состязание тренеров». Electronic Arts привлекла для озвучки Василия Уткина и Дмитрия Шнякина, которые наговорили реплик аж на десятки часов.

Как и полагается для проекта серии FIFA, в условно-бесплатной новинке присутствует богатая система кастомизации футболистов — очевидно, что авторы собираются зарабатывать деньги именно на ней. На релизе FIFA Online 4 содержит в себе более 600 команд из более 30 футбольных лиг, включая Лигу чемпионов. А футболистов (действующих и некогда знаменитых) насчитывается более 17 тысяч.

реклама

Игроку в FIFA Online 4 разрешат создать собственную «Команду мечты», привлекая в неё как действующих футболистов, так и спортсменов с высокими достижениями в прошлом. Electronic Arts обещает на регулярной основе снабжать данный проект контентом, но всё будет зависеть от его коммерческого успеха.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

electronic arts fifa online 4
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Условно-бесплатная FIFA Online 4 стала доступна для скачивания в России и странах СНГ
1
Первое DLC к Sniper Ghost Warrior Contracts 2 выпустят бесплатно
+
Симулятор фермера Farm Manager 2021 вышел в Steam, фанаты серии встретили игру прохладно
1
Resident Evil Village превзошла результат ремейка Resident Evil 2 по пиковому «онлайну» в Steam
4
Для любителей боли: в Mass Effect Legendary Edition можно будет включить оригинальное управление «Мако»
1
Resident Evil Village получает очень высокие пользовательские оценки
2

Интересные материалы

Битва видеокарт: GeForce GTX 1060 6GB VS GeForce GTX 1060 3GB VS Radeon RX 570 8GB
29 апреля 2021 30
Битва игровых компьютеров: Pentium G6400 & GeForce GTX 1650 Super VS Athlon 240GE & Radeon RX 570
28 апреля 2021 33
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 6700 XT: непоколебимый во всем
1 мая 2021 26
Деньги вперед: главные игры мая 2021 года
5 мая 2021 72
Обзор игровой мыши ASUS ROG Gladius III
3 мая 2021 48
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Strix Scar 17 G733Q
25 апреля 2021 22

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Разбираю 7 ошибок при выборе компьютера
171
Что может произойти с вашей электроникой, если ее на нее не подавать питание длительное время
48
Битва игровых компьютеров: Core i5-10400F & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5600 ХТ
11
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ProArt B550-Creator
24
Xeon E3-1240 v3 vs i5-8400: шесть ядер против восьми потоков
25
Большая распродажа ко Дню матери – скидки на Windows 10 и MS Office до 60%
Битва процессоров: Core i3-10100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
16

Сейчас обсуждают

korney
21:08
Что может произойти с вашей электроникой, если ее на нее не подавать питание длительное время
Neandertalets
21:07
И в каком гаражном кооперативе (где куча вечных сварщиков) вы живёте? С сетью всё в порядке (за исключением отдельных проблемных мест (дачных посёлков или частных секторов или гаражей или чего-то подо...
Что может произойти с вашей электроникой, если ее на нее не подавать питание длительное время
НиколайНикифоров
21:06
Эх, если бы во всей России так и было, как вы говорите, то я бы как Саакашвилли свой галстук бы съел.
Что может произойти с вашей электроникой, если ее на нее не подавать питание длительное время
Каа
21:05
А теперь покупаем тестер и читаем медицинскую норму, ну или хотя бы смотрим ютуб.
Xiaomi прекращает производство флагманов с экранами IPS
Ургонд
21:05
Где их взять? Их нет в магазинах.
Ethereum Classic за неделю вырос на 350%, сильно увеличив доходность устаревших GTX 1050Ti/RX 470
kOOlik
21:04
Комментарий про шим. (если что, у самого амолед и шима я не ощущаю и ипс не куплю)
Xiaomi прекращает производство флагманов с экранами IPS
Yolanda Tarska
21:04
Ну суть статьи в целом такая, что для FullHD (да и 2К кстати если графу снизить и не придираться), хватает 5 (!!) летней GTX 1070, она же 6 летняя 980Ti по сути, и 10 (десяти) летнего процессора 2600К...
Xeon E3-1240 v3 vs i5-8400: шесть ядер против восьми потоков
hundzintay
21:03
Смешно А ещё смешнее то, что i3 10100 это по сути i7 6700/7700. Которые якобы Райзены в играх с говном съели. А оно вон как
Битва процессоров: Core i3-10100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
Alex TOPMAN
21:02
Только каким местом тут Сталкер в сказанном тобой?
GSC Game World: бесшовный мир - это то, к чему стремился S.T.A.L.K.E.R. 2
Артем Остапенко
21:01
Смахивает на эирный толстый троллинг. А если это не троллинг,то земля железобетоном.
Из-за дефицита компонентов производители техники откажутся от выпуска новых моделей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем