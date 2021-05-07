Первое DLC к Sniper Ghost Warrior Contracts 2 выпустят бесплатно
CI Games решила прослыть студией из народа и для народа, поэтому когда сегодня сообщила о переносе релиза PS5-версии Sniper Ghost Warrior Contracts 2 вследствие форс-мажорных обстоятельств на неопределённый срок, то попутно усластила эту печальную для многих новость радостным известием: первое DLC для проекта студия выпустит бесплатно. В знак компенсации. Причём не только для пострадавших PS5-игроков, а для всех обладателей Sniper Ghost Warrior Contracts 2 вообще.
реклама
Первое DLC включает в свой состав новую игровую карту, на которой разместятся дополнительные контракты-убийства для нашего главного героя.
Напомним, что Sniper Ghost Warrior Contracts 2 выйдет 4 июня. По сюжету игры, нам предстоит отправиться в вымышленное ближневосточное государство Куамар и навести там «порядок». В общем, всё как в настоящей жизни могущественных и не очень государств.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила