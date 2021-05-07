CI Games решила прослыть студией из народа и для народа, поэтому когда сегодня сообщила о переносе релиза PS5-версии Sniper Ghost Warrior Contracts 2 вследствие форс-мажорных обстоятельств на неопределённый срок, то попутно усластила эту печальную для многих новость радостным известием: первое DLC для проекта студия выпустит бесплатно. В знак компенсации. Причём не только для пострадавших PS5-игроков, а для всех обладателей Sniper Ghost Warrior Contracts 2 вообще.

реклама

анонсы и реклама 10Tb Seagate за 44 990р - новые цены на харды 8500р скидка на 1Tb SSD в Регарде 2Tb SSD Samsung 870 EVO MZ - 29 990р 6Tb WD за 32 000р - новые цены на харды SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 85 990р Ситилинк привез кучу RTX 3080 - смотри цену

Первое DLC включает в свой состав новую игровую карту, на которой разместятся дополнительные контракты-убийства для нашего главного героя.

Напомним, что Sniper Ghost Warrior Contracts 2 выйдет 4 июня. По сюжету игры, нам предстоит отправиться в вымышленное ближневосточное государство Куамар и навести там «порядок». В общем, всё как в настоящей жизни могущественных и не очень государств.